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ندوة ثقافية للرفيق النصير علي بداي

الرفيقات العزيزات
الرفاق الاعزاء
تحية انصارية حارة

تقيم رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولندا ندوة ثقافية للرفيق النصير علي بداي بعنوان ( عوامل التحكم البيئي في المبنى العراقي عبر العصور ) الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت المصادف 19-10-2019 .
لذى نهيب بكافة رفيقاتنا ورفاقنا الاعزاء الى الحضور وكذلك دعوة اصدقائهم ومعارفهم الى الحضور والمشاركة .الندوة ستقام على قاعة النادي المندائي في مدينة لاهاي والعنوان وكيفية الوصول مثبت على البوستر الخاص
بالندوة .

وللجميع تحياتنا الرفاقية الحاره وشكرا

رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولندا

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