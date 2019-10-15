(نفاق اصحاب المواكب الحسينية) بالعراق (المواكب بخدمة..اطماع ايران بالعراق باسم الحسين)

بسم الله الرحمن الرحيم

فلا خير بقوم يدعون انهم اهل كرم وضيافة.. واكثر من ثلث سكان العراق تحت خط الفقر طوال السنة؟ ثم بمحرم (يهدرون الاموال على الغرباء الايرانيين).. شعب (طوال السنة).. ملايين منه تحت خط الفقر.. ويعيشون كثير منهم على ركام النفايات – الزبالة- .. وبمناسبة محرم (يقيمون اصحاب المواكب.. الذين اكبر مواكبهم هم اصحاب الفساد.. من تجار وسياسيين ومقاولين.. يقومون بمواكب طعام لملايين الاجانب من ايرانيين خاصة بعيدا عن مستحقيها من اهل العراق).. حتى (بمناسبة محرم.. تهدرون الكثير منها على اللي يسوه وما يسوه من الغرباء الايرانيين) الذين يضحكون على ذقونكم كل سنة.. فياتون للعراق (زيارة وتسيارة)

ليش خيركم على الغريب؟ الم تسمعون (المال اللي يحتاجه البيت..يحرم على الجامع)..

الاف المرضى بالعراق يحتاجون للعلاج بالخارج.. وبالمقابل يكنز اصحاب المواكب الاموال حتى يهدرونها على (ثريد وسمك وقيمة للايرانيين)؟؟ وسفه والله..حسبي الله ونعم الوكيل..

راح اتخلون الناس بالدين والمذهب (يكفرون).. مو كافي عاد.. (المشاية والمواكب الحسينية.. في خدمة النظام السياسي الفاسد) .. فقد كنتم تقولون بزمن صدام ( .. الطقوس الشيعية تهز عرش الظالمين؟؟فما بالها لا تهز شعرة من راس الفاسدين اليوم)؟؟

توضيح: نحن من عائلة .. كنا سابقا نطبق بمحرم.. ولكن قبل سنوات.. خصصنا ما نجمعه خلال السنة.. بصرفه على العوائل الفقيرة والمحتاجين.. لوجه الله بمناسبة الامام الحسين..

ونطرح سؤال(بريء)؟؟ كلش كلش كلش بخصوص (جدر القيمة يجمعنا) عفوا (الحسين يجمعنا)؟

ماذا لو (لا يوجد ..مواكب طعام ابلاش.. ولا يوجد نقل ابلاش..ولا ابطالة ماء ابلاش).. فكم عدد (الزوار الايرانيين لزيارة الامام الحسين سوف يدخلون)؟؟الجواب.. تحت الصفر؟؟اضحك على الشيعي العراقي واخذ (كرامته).. وخليه (ابوس قنادر الايرانيين.. ).. (يجموع اموال من قوت اطفاله.. حتى بوقت الزيارة اوكلون الايرانيين سم وزقنبوت).. ولسان الايراني (زيارة وتسياره ..براس القشامر)..لمتى نبقى من اكثر الشعوب يضحك عليها كل من هب ودب.. من زمن سيئي الصيت المصريين الى زمن الايرانيين .. بارض الرافدين المنكوبة بحكام سفله خونة..

فمتى يصبح العراق (لاهله)..

بين (تسليمه لطوفان مليوني مصري بزمن صدام).. الى.. (تسليمه لسونومي مليوني ايراني بزمن معارضي صدام)..فالعراقي اول من يضحي ..واخر من يستفيد..(والمصري والايراني اول من يستفادون.. بالعراق.. ) وليس واجبهم ان يضحون.. (فالعراقي يضحي بدلهم)..).. الاسلامي سلم العراق بكل خيانة للايرانيين..القومي سلم العراق بكل خيانة للمصريين..لن يصبح العراق للعراقيين الا اذا اجتث القوميين والاسلاميين من ارض الرافدين.

ملاحظة:

المصريين اخطر ما دخل للعراق.. وتاريخهم الاسود الدموي ماثل لحد اليوم

والكارثة تجد من (القوميين) يبررون (اجتياح العراق من طوفان مليوني مصري) بدعوى (عرب).. فعن اي عربي تقصد؟؟ انت حالك حال الولائيين.. الذين يفضلون الايراني بالعراق بدعوى (العقيدة والتشيع والعراق غالبيته شيعة)؟؟ ولا اعلم وماذا يعني ان العراق غالبيته شيعة؟؟ يعني انسلمه للاجانب اي لكل من هب ودب.. باسم التشيع لايراني ولبناني وافغاني ..الخ

.. كذلك انتم (قوميين) بدعوى ان العراق غالبيته عرب نسلم العراق لكل من هب ودب.. (بدعوى العروبة)… وكأنه العراق خالي من العرب.. ام الدوافع السنية الطائفية تحرك السنة العرب لخارج حدود العراق للشرق.. للاستقواء بالمحيط العربي السني الاقلبمي على الداخل العراقي ذي الاكثرية الشيعية والكوردية؟

ثانيا: هل تعلم ان مئات الاف الايرانيين يستولون على فرص عمل عراقيين داخل العراق..حالهم حال صهاينة العراق المصريين.. والشركات النفط توظف المصريين والايرانيين وتفضلهم على العراقيين.. بكل استعداء لشعوب ارض الرافدين..

ثالثا: المصريين وانتهاك اعراض العراقيات

المصريين ادخلوا غصبن على العراقييز. بتوطئ بين صدام ومصر.. وزج خيرة شباب العراق بمئات الاف للجبهات ووضعت وراءهم فرق الاعدامات..,وادخل المصريين اليه كسونومي مدمر ليستولون على مقاليد العراق الاقتصادية وحتى عمل لصدام على تسليم فراش ارامل حرب ايران للمصريين بمنح الصهيوني المصري 2000 دينار لكل من يرتبط بارملة.. فوجد اطفال ان الاجنبي المصري الخسيس يدخل على فراش ابيهم على امهاتهم بدل اباءهم.. المقتولين.. بسياسية بعثية قذرة طائفية تستهدف اختراق العوائل الشيعية العربية بوسط وجنوب.. لكسر القيم الاخلاقية.. وللتلاعب الديمغرافي ضد الاكثريةالشيعية فيه.. بحكم ان المصريين من اهل السنة واشد السنة تطرفا..فاغلب الارهابيين الاجانب بالعراق بعد عام 2003 مصريين كابوايوب المصري .. وايمن الظوهري المصري..الخ..والله ما اسيء للقيم الاجتماعية بالعراق الا عندما ادخل المصريين اليه السيئين الصيت…يوم اسود يوم دخل المصريين للعراق..

ونؤكد حقيقة.. نعم (ربعنا دمروا سوريا).. (والوهابية عمروا وبنوا)..

فربعنا دمروا سوريا (مليشيات موالية لايران..كالعصائب والنجباء وفاطميون وزينبيون.. الخ).. مع الجيش السوري والبراميل المدمرة.. دمروا سوريا.. والجانب الاخر بالتدمير تنظيم داعش الارهابي.. اي كلاهما سفله الوهابية فعلا بنوا الخليج.. وهناك 500 الف ايراني بالامارات التي يحكمها من تتهمونه بالوهابية..كذلك قطر يحكمها من نسل محمد عبد الوهاب اضافة للسعودية ولشيعة ماما طهران بالعراق.. 1500 مليار دولار بـ 16 سنة.. ماذا بنيتم بالجنوب؟؟ هل جعلتم البصرة مثل دبي.. والعمارة مثل ابوظبي؟ وبغداد مثل الدوحة مثلا؟؟

فمتى يظهر للشيعة العرب (نسلن ماندلا) خاص (يحررهم من العبودية).. ويعلمهم معنى (الحرية).. وان الحرية برفض ان تكون عبدا لايران حينا باسم المذهب .. وللسنة حينا باسم القومية..متى يظهر للشيعة العرب (محمد علي جناح) خاص بهم.. (يؤسس لهم كيان سياسي مستقل)؟مجرد تساؤلات ؟

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم