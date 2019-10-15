وزير الهجرة يلتقي نظيره الالماني ويبحث اوضاع اللاجئين في المانيا

استقبل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى نظيره وزير الاندماج واللاجئين الالماني السيد يواخيم شتامب والوفد المرافق له بمقر الوزارة وبحث الجانبان أوضاع الاسر النازحة والعائدة لمناطقهم الاصلية فضلا عن أوضاع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم .

وقال السيد الوزير خلال اللقاء ” ان الوزارة تعمل على تفعيل ملفات اللاجئين العراقيين المتواجدين في دول المهجر ووضع الخطط اللازمة لدعمهم من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع سفارات الدول الاوربية فضلا عن اللقاءات التي عقدنها خلال زياراتنا لبعض الدول ، مؤكدا على رفض العودة القسرية للاجئين والعمل على تشجيع العودة الطوعية لهم من خلال البرامج التي وضعتها الوزارة لاستقبال اللاجئين الراغبين بالعودة ومنها المنح المخصصة للعودة والمشاريع المدرة للدخل .

منوها الى ان وفدا من وزارة الهجرة سيزور المانيا قريبا للاطلاع ميدانيا على اوضاع اللاجئين العراقيين ومعرفة اعداد الراغبين بالعودة واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لعودتهم وبالتنسيق مع الحكومة الالمانية .

وعن اوضاع النازحين من المسيحيين والايزيديين ، اوضح الوزير ان الوزارة تعمل على تهيئة الاجواء المناسبة لدعم عودة النازحين من المسيحيين والايزيدين الى مناطق سكناهم في سهل نينوى وسنجار كونهم من المكونات الأساسية للبلاد وعودتهم لمناطقهم تحول دون حدوث أي تغيير ديموغرافي في تلك المناطق

مستدركا بالقول ان الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الساندة وادارة المحافظات المحررة عملت على تاهيل واعادة اعمار مناطقهم التي تضررت بسبب عصابات داعش الارهابية من اجل اعادة الاستقرار وتشجيع عودتهم .

وعبر الوزير عن شكره لجهود الحكومة الالمانية في استقبال وايواء اللاجئين العراقيين ودعمها للعراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية سيما الجهود التي قدمتها المانيا لبرامج اعادة الاستقرار في المناطق المحررة ودعم النازحين والعائدين .

من جانبه قال وزير الاندماج واللاجئين الالماني السيد يواخيم شتامب خلال اللقاء ان العراق هو الشريك الاساسي للحكومة الالمانية ومن مصلحة المانيا بناء عراق مستقر ومزدهر اقتصاديا ، مبينا ان المانيا ساهمت وتعمل على الاستمرار بالمساهمة بتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

وتابع شتامب على ان المانيا تدعم عودة اللاجئين العراقيين طوعيا الى بلادهم من خلال توفير الخطط والبرامج المشتركة مع الحكومة العراقية والمتمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين .

قسم الاعلام