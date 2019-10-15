( يطالبون الشيعة بترك إيران . والعرب غير مرحبين بنا ).

يطالبون الشيعة بترك إيران .وامس سيارة مفخخة خرجت من الانبار يوم الأحد ١٠/١٣.متوجهه الى كربلاء عن طريق عين تمر . لقتل الزوار الشيعة اعترض لها الرائد حسن عبدالهادي المشرفاوي ( ابن سوق الشيوخ البطلة ) ومجموعة من الجنود الأبطال حاولوا منعه من اجتياز السيطرة مما أدى إلى تفجير السيارة واستشهاد الرائد حسن والمجموعة المقاتلة معه رحمهم الله .

عندما سفر صدام الشيعة عام ثمانون الى إيران اعتبرهم تبعية إيرانية لماذا لم بسفرهم صدام للسعودية الى الإمارات الى مصر طبعا لم يقبلوهم وانما يقتلوهم على المذهب الوهابي المتحجر قبلتهم إيران والقسم منهم ذهبوا من إيران الى أوروبا وعاشوا بنعيم .

تغير صدام الطائفي من قبل بوش جزاء الله خيراً واستلمت الشيعة السلطة بالانتخابات هذه اول مره بالتاريخ لانهم الأكثرية بالعراق . رفضت دول الخليج التي تحمل الفكر الوهابي ورفضوا استلام الشيعة السلطة وأرسلوا عملائهم الذين يحملون الفكر الوهابي المتحجر باسم القاعدة والبعثيين بالمناطق الغربية الأربعة وحل بعدهم داعش .واستمرت الحروب الداخلية اربعة عشر عاما من حروب وتفجيرات وقتل وعصابات وغش ودجل واحتيال فمات الكثير من العرقيين ممن نعرفهم او لانعرفهم وسقطت المناطق الغربية بيد داعش وهربوا الضباط السنة الى الشمال وتفكك الجيش منهم من هرب ومنهم من قتل .لانهم شيعة ليس لهم ترحيب في المناطق السنية .بعدها فتوة السيد السستاني ادامه الله هي التي حررت المناطق الأربعة .

ثم نسأل انفسنا ماذا حصلنا لو كانت العدالة في الحكومات الشيعية موجودة ، ماتحتاج مظاهرات وموت .

لكن السلطة بيد لصوص نائمون بالخضراء قسموا الشيعة الى أغنياء وفقراء ولهذا السبب خرجت الشباب مظاهرات لانهم جياع تطالب بالوظائف والسكن والعيش والأمان داخل عراقهم لكنهم قتلوهم الملثمين والمجرمين ..

قبل أسبوع كتبت مقالة طالبت الحكومة بعض النقاط الثمانية ربما تطبقها الحكومة للفقراء . أعيد نشرها ضمن هذه المقالة .

1-عائلة تستلم عشرة رواتب تقاعدية .وعائلة تستلم اقل من الراتب اي ( ٤٠٠) الف دينار نريد العدالة فقط من الحكومة وا الحوزة المباركة .او الخيرين من الاحزاب .

2- ازقة المناطق غير مبلطة واحدة منهن منطقة ( الشعلة ) منطقة شعبيه أهلها فقراء .اسسها ابو الفقراء رحمه الله عبد الكريم قاسم محلة ( 460 ) ولاتزال حفر ومطبات وقاذورات ارحمونا ياحكومة البلدية عندنا بالشعلة وامانة بغداد ( علوش ) متقاعسون عن العمل ولم يقدمون خدمات والحساب ما في حساب .

3- نريد مدارس جديدة بدل الكرفانات ونريد زيادة المعلمين والمدرسين من الذكور والإناث .مطلب مهم التعليم هو أساس تطور العراق .

4-نريد ردم شطيط القذر .ويحل محلة متنزه لاطفالنا المساكين وملاعيب للأطفال على طول الشعلة وليس تخصص دكاكين لتأجيرها بدون سند قانوني .كلك .

5-نريد تكملت ملاعب كرة القدم وتخصص ساحات مجانا لمساعدة الفرق الرياضية الفقيرة .

6- نريد علاج في مستشفيات الشعلة ومن احسن المناشي لانها منطقة فقيرة وذات دخل محدود مع التشديد على نظافة المستشفيات .والمراقبة الشديدة على عدم سرقة الأدوية وبيعها في الصيدليات ،

7-نريد تشغيل العاطلين في المنشأة الحكومية والأهلية اصحاب الشهادات .وبقية الشباب من غير حملة الشهادات ..

8-نريد بيوت سكنية لأولادنا .والكل تعلم ان بيوتنا في منطقة الشعلة والثورة قديمة وصغيرة الحجم محشورة بيها ثلاثة عوائل وربما اكثر او اقل نريد اما تخصص لهم قطع أراضي داخل بغداد او شققق وتستقطع من رواتبهم على شكل اقساط شهريا .لابد من انشطار العوائل. المزدحمة رجاء .

كاتب وناشط مدني .علي محمد الجيزاني .