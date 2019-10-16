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اركان السنجاري وطفلة البصراوي يجمعان العراق بقلبين مفتوحين في كوريا

عمار الوائلي
ولدت( طفلة شبيب) في الزبير سنة 2018 بقلب مفتوح يستدعي تداخل جراحي عاجل لكن ظروف العراق وتردي الخدمات الصحية وعسر حال الوالد جعل علاجها صعبا واشبه بالمستحيل.
وفي سنجار ولد اركان الياس سنة ٢٠١١ بقلب مفتوح هو الاخر ، تاخر علاجه غي العراق بسبب اوضاع البلد حتى تفاقمت حالته .
اضطرت عائلته للهروب من بطش داعش لتستقر في مخيمات النازحين .
العائلتان فقدوا الامل بالعلاج ، بعد جهود مضنية استمرت لوقت طويل.
ممثل جمعية الصداقة العراقية الكورية دكتور عبدالناصر حسين بذل جهود كبيرة للوصول اليهم وتمكن من تسهيل اجراءات سفرهم لكوريا لتتكفل بهم المنظمة .
يرقد الطفلان الان في اكبر واهم مستشفى جامعي تخصصي في امراض القلب في عموم كوريا الجنوبية ( سي جونك ) .

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