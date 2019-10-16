السويد ضد إسبانيا.. الماتادور يتأهل رسميًا ليورو 2020 بهدف قاتل “فيديو”

كتب سيد حسنى

وجاء الهدف الأول للسويد فى الدقيقة 51 عبر المهاجم ماركوس بيرج من خلال كرة أمام المرمى.

وتعادل رودريجو مورينو بهدف قاتل للإسبان فى الدقيقة 91 بكرة عرضية أمام المرمى.

وكان المنتخب الإسباني يحتاج لنقطة واحدة فقط من أجل التأهل، ليحقق هذه النقطة بفضل التعادل القاتل اليوم.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين، متفوقًا بفارق خمس نقاط على منتخب السويد صاحب الوصافة برصيد 15 نقطة.

وفرط منتخب إسبانيا في حسم تأهله لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” السبت الماضي بعدما تعادل مع النرويج بنتيجة 1 – 1.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على النسخة الأولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.