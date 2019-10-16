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تغريدتان للمرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي

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نشر المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) على صفحته في تويتر قبل قليل ما يلي:

· لو دام لغيرهم ما وصل إليهم! وها هو النظام الفاسد قد باد أكثرهم.

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) (إبراهيم:42)، (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (الأعراف:128)

· اللهم العن أول خائن، ظلم الإسلام والمسلمين، والعراق والعراقيين، بالالتحاق بالعدو المحتل الانكليزي، في القرن الماضي. ثم الخائن الذي التحق بالعدو المحتل الأمريكي في القرن الحالي، حتى آخر تابع لهما على ذلك.

وأنقذ البلاد والعباد من آثار آثامهما، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وفرج عنا، وآتنا وأمتنا رُشدنا وصلاحنا وتقوانا، يا رب العالمين.Image previewImage preview

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