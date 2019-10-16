حيفا

بقلم : شاكر فريد حسن

حيفا جميلة وساحرة

كبحرها وكرملها

تستيقظ كل صباح

على تغريد طيورها

وعنادلها

كم يطيب العيش

فيها

والتجوال في شواطئها

واحتساء القهوة

في مقاهي واد

نسناسها

حيفا تتعمد في عطر

عشاقها

ولم ترضع غير أحبتها

حيفا تغني الأشعار

وتروي حكايا مشرديها

وتنتظر عودة مهجريها

حيفا تحتضن في ترابها

إميليها وحسينها

تشتاق لشعرائها

وتعانق درويشها

وأحمديها

حيفا تحضنني

وتضمني لصدرها

في لياليها القمرية

أجول في ازقتها وشوارعها

وأشتم رائحة البخور من

أسواقها

حيفا مدينة الجمال

ينعشني هواءها

ويسكن قلبي حبها

هوامش ؛ الاميلين : اميل حبيبي واميل توما

والاحمدين: احمد دحبور واحمد حسين

وحسينها :ك حسين مصطفى رئيس جمعية التطوير الاجتماعي