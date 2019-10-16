ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مودريتش

وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تبين أن اللاعب يعاني من كدمة في عضلات الفخذ اليمنى”، وفق ما نقلت صحيفة “آس”.

وسببت إصابة مودريتش قلقا كبيرا لدى الريال خاصة أنها جاءت قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة في 26 أكتوبر الحالي، خلال منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.