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ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مودريتش

تعرض مودريتش للإصابة في مباراة كرواتيا وويلز

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لوكا مودريتش خلال مباراة منتخب بلاده الكرواتي أمام ويلز، وذلك في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تبين أن اللاعب يعاني من كدمة في عضلات الفخذ اليمنى”، وفق ما نقلت صحيفة “آس”.

وسببت إصابة مودريتش قلقا كبيرا لدى الريال خاصة أنها جاءت قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة في 26 أكتوبر الحالي، خلال منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

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