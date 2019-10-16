Posted on by

صدور امر قبض بحق ضابطين متورطين بقتل متظاهرين في محافظة عراقية

اعلنت محكمة تحقيق الكوت يوم الثلاثاء إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط ‏تسببوا بقتل متظاهرين في المحافظة‎.‎

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان “محكمة تحقيق الكوت اصدرت أمرا ‏بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين ‏سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة‎”.‎

وأضاف المركز أن “المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محلات ‏الحوادث ودونت أفادات الشهود‎”.‎

وتابع المركز في بيانه أن” المحكمة أصدرت أمرها استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة ‏مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن ‏الداخلي.‏

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close