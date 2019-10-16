صدور امر قبض بحق ضابطين متورطين بقتل متظاهرين في محافظة عراقية

اعلنت محكمة تحقيق الكوت يوم الثلاثاء إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط تسببوا بقتل متظاهرين في المحافظة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان “محكمة تحقيق الكوت اصدرت أمرا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة”.
وأضاف المركز أن “المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت أفادات الشهود”.
وتابع المركز في بيانه أن” المحكمة أصدرت أمرها استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.