صدور امر قبض بحق ضابطين متورطين بقتل متظاهرين في محافظة عراقية

اعلنت محكمة تحقيق الكوت يوم الثلاثاء إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط ‏تسببوا بقتل متظاهرين في المحافظة‎.‎

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان “محكمة تحقيق الكوت اصدرت أمرا ‏بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين ‏سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة‎”.‎

وأضاف المركز أن “المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محلات ‏الحوادث ودونت أفادات الشهود‎”.‎

وتابع المركز في بيانه أن” المحكمة أصدرت أمرها استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة ‏مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن ‏الداخلي.‏