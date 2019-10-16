صور.. عماد متعب يكشف موعد مباراة اعتزاله ويؤكد: محمد صلاح أفضل لاعب عالميا

الشرقية – حمدى عبد العظيم

وأضاف متعب، خلال الندوة التي عقدتها إدارة رعاية الشباب برئاسة الدكتور أحمد العناني ومحمد سمير بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع البيئة وخدمة المجتمع وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وهيئة التدريس بجامعة الشرقية.

وفى رده عن سؤال عن سبب اعتذاره عن منصب مدير المنتخب الوطني قال: أنا نظرت على المستوى الوطنى ولم أنظر لمصلحتى الخاصة، لأن هذا منتخب مصر وعندما تذكر مصر ننسى أنفسنا تمامًا وخشيت أن تؤول أى أحداث إلى الخلاف الذى بينى وبين الكابتن حسام البدرى وحبيت أوسع بعيد ليعمل دون وجود أى مضايقات.

وعن أفضل لاعب من وجهة نظره عالميًا قال: طبعًا نجم مصر والعالم الكابتن محمد صلاح الذى فاق كل التوقعات وأثبت للعالم جدارة المصري حتى وصل تصنيفه أنه ضمن الـ3 لاعبين في العالم، وأحسن لاعب على المستوى المحلى اللاعب رمضان صبحى.

وأجاب متعب، عن سؤال حول تجاهل كابتن حسام البدرى له من المشاركة فى المباريات قائلاً: أنا تغاضيت عن كل ما حدث بعدما تولى كابتن حسام البدرى منتخب مصر وأنا اعتزلت وأصبح كل ما حدث فى طى النسيان .

وعن سنه عند دخوله النادى الأهلى قال: دخلت الأهلى وسنى 12 سنة، ولم أتخيل نفسى ألبس تيشيرت غير تيشيرت الأهلى.

وعن هدف الجزائر قال: أنا سعادتى أنى أسعد 100 مليون مصرى وجدت لله شكرا على توفيقى فى إحراز الهدف.

متعب ورئيس الجامعة والطلاب خلفهم

متعب ونحو وقيادات الجامعة