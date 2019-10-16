كتلة الخنجر تدرس الذهاب للمعارضة: الشراكة وهم والقرار بيد قوى محددة

اكدت القيادية في كتلة المشروع العربي النائب ناهدة الدايني، اليوم الأربعاء، ان كتلتها تدرس بـ”جدية” خيار الخروج من تحالف البناء والذهاب الى المعارضة.

وقالت الدايني إن “المشروع العربي دخل في تحالف البناء بعد تلقيه وعودا بتحقيق جملة من المطالب المشروعة ابرزها اعادة النازحين وتحقيق التوزان الوطني في المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد وخلق شراكة وطنية في القرار من خلال مشاركة كل القوى”.

وبينت أن “ايا من الوعود لم يتحقق ما جعلنا في موقف لابد من قرار جريء وهو دراسة خيار الخروج من تحالف البناء والذهاب الى المعارضة لاننا نشعر بان لسنا جزءا من الحكومة وان قوى محددة هي من تقود القرار وتهمش الاخريين وان الشراكة وهم”.

وختمت القيادية في كتلة المشروع العربي قولها إن “القرار النهائي للكتلة سيعلن في غضون ايام بعد اجتماع قياداته”.