كربلاء تصدر توضيحا بشأن مشاركة جهات اجنبية في حفظ أمن الزائرين

نفت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء يوم الثلاثاء مشاركة “جهات اجنبية” في حفظ امن الزائرين وتقديم الخدمات لهم.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، انه “وردت في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، و وسائل اعلامية بأن جهات خارجية تشارك في الخطة الامنية والخدمية في زيارة الاربعين في كربلاء، ونحن ننفي نفيا قاطعا تلك المعلومات”.

واضاف ان الحكومة المحلية والقوات الامنية وباقي الدوائر الحكومية قادرة على تأدية مهامها الامنية والخدمية على اتم وجه، مشيرا الى ان تواجد هيئات من بلدان لديها زائرون فهذا امر اعتيادي ويهدف للتنسيق في ادارة شؤون مواطنيها الزائرين كما هو معمول بالسعودية عند استقبال الحجاج الذين هم اقل بكثير من الزائرين القادمين الى العراق.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت صورا وتسجيلات فيديوية اظهرت عجلات امنية ايرانية، وعناصر بزي الحرس الثوري زعمت انها داخل العراق للمشاركة في حفظ امن الزائرين بل ذهبت الى ابعاد من ذلك بأن تلك العناصر ستشارك في قمع اية تظاهرات في البلاد.