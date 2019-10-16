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مصر.. مبارك يظهر لأول مرة منذ عام 2011 للحديث عن حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

 

يتحدث الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن ذكريات حرب أكتوبر، تزامنا مع احتفالات الجيش المصري والقوات الجوية بالانتصار في الحرب ضد إسرائيل عام 1973.
وقاد مبارك القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب رابع الحروب العربية الإسرائيلية، وقام وقتها مبارك بالطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، والتي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.

 

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