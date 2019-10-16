من أبناء دواعش.. العراق يرحّل 64 طفلاً أوزبكياً

شاركت وزارة الخارجيّة مع مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة بوابة العدالة في ترحيل 64 طفلاً من الجنسيّة الأوزبكيّة، وسلمتهم إلى الجهات الرسمية الأوزبكيّة.

وقد سبق أن سلّمت الحكومة أطفالاً يعودون لآباء من تنظيم داعش، وبإنجاز عمليّة الترحيل هذه يكون عدد أطفال الدواعش المُرحّلين من العراق (537) طفلاً.

ودعت وزارة الخارجيّة في بيان لها، جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّون إلى تنظيم داعش من الأطفال المُودَعين لدى دائرة الإصلاح العراقيّة، وكذلك الأحداث الذين انتهت مُدّة محكوميتهم الى أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل تسلّمهم.