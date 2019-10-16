نائب ترامب ووزير خارجيته في تركيا غداً

يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى تركيا خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأعلن مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن زيارة المسؤولين الأمريكيين تأتي بهدف وقف الهجوم التركي على غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وصرح المسؤول، بعد يوم من إعلان بنس عزمه التوجه إلى تركيا دون تحديد الموعد: «سنتوجه إلى أنقرة خلال الساعات الـ24 المقبلة».

وتأتي الزيارة وسط تصاعد تعقيد الوضع في غربي كوردستان وشمالي سوريا، على وقع الاجتياح التركي برفقة ميليشيات المعارضة، وقرار واشنطن سحب قواتها من المنطقة، وما رافق ذلك من تقدم قوات النظام بدعم روسي إلى الشمال، بعد اتفاق لم تتضح معالمه بعد مع قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها).