نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان يحث أوروبا على القيام بدور أكبر لإيقاف الحرب بغربي كوردستان

حثّ نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور أكبر في سبيل إيقاف القتال الدائر في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) على وقع الاجتياح التركي للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال طالباني السفير الجديد للاتحاد الأوروبي مارتن هوس.

خلال اللقاء، أكد قوباد طالباني على أن حكومة الإقليم تنتظر دوراً أكبر من الاتحاد الأوروبي لإيقاف الحرب في غرب كوردستان وإعادة الأوضاع فيها إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن هذه الحرب تسببت بنزوح عشرات الآلاف من المواطنين، حيث استقبلت كوردستان عدداً كبيراً منهم، وبين أن الإقليم مستعد لإغاثة هؤلاء النازحين كواجب إنساني بالدرجة الأساس، وطلب من الاتحاد الأوروبي دعم ومساعدة الإقليم في هذا الجانب لأن الحكومة غير قادرة على تقديم العون والمساعدة لوحدها.

وفي جانب آخر من اللقاء، سلط طالباني الضوء على تطور العلاقات بين الإقليم وبغداد، مشدداً على أن حكومة الإقليم مستعدة لحل كافة المشاكل مع بغداد بالاستناد إلى الدستور.

كما تطرق نائب رئيس الوزراء إلى عملية الإصلاح في الإقليم، وبين بأن الحكومة بحاجة إلى عون ومساعدة الاتحاد الأوروبي لتطوير هذه العملية وتعميمها على جميع القطاعات.