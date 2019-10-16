هناك حملة من مواقع طائفية وكتاب بعثيين وطائفيين تحرض المتظاهرين ضد ساسة المكون الشيعي

نعيم الهاشمي الخفاجي

خلال مسيرتنا التي تجاوزت ال 29 عاما هذه السنوات الطويلة مكنتني ان اعرف ما كان مخفي، انكشفت لي حقائق ما كنت اعرفها، وعرفت الوجه القبيح العنصري والطائفي لشراذم البعثيين واذنابهم المرتزقة من جوقات القومجيون عديمي الضمير والانسانية، تكشفت الوجوه الطائفية بشكل علني وسقطت الاقنعة بعد سقوط نظام صدام الجرذ الهالك ورأينا حملات التشويه وتزيف الحقائق وخلط الاوراق واستغفال عقول البسطاء ماحدث من ارهاب بالعراق موجه بشكل مباشر للمكون الشيعي العراقي، المكون الشيعي بيئته لم تنتج شخصيات شيعية كفوئة قادرة على تحمل واجتياز المرحلة المصيرية والمهمة التي نهض الشيعة العراقيين ليكونوا مشاركين بالقرار السياسي، بيئتنا غلب عليها الجهل والامية والسذاجة، لايمكن لبيئة جاهلة ان تعد وتهيء قادة سياسين اكفاء، حتى عصر النهضة الشيعية العراقية تم من خلال احزاب شيعية ذات فكر اخواني سني، ماتعرض اليه الشيعة العراقيين بعد سقوط صدام الجرذ وليومنا هذا كان بحق جريمة ابادة للاسف شارك ساسة احزاب الشيعة بهذه الجريمة من خلال تدجين جماهيرهم المليونية بعدم الرد ولو كان هناك رد جماهيري لما سالت كل هذه الدماء، بسبب غباء ساسة احزاب الشيعة وجهلهم واستعدائهم الثلة القليلة من الكتاب والمثقفين الشيعة الذين يعون حقيقة الاخطار وللاسف قربوا المرتزقة والسذج والاغبياء الذين يغضبون لغضب اولياء نعمتهم من قادة الاحزاب ويفرحون لفرحهم، هذه النماذج تضر في عامة ابناء الشيعة اكثر من الاعداء، النتيجة بعد مضي 16 عاما على سقوط صدام الجرذ هاهم فلول البعث ومحيطهم الطائفي قد جندوا فيالق من الاعلامين للكذب والتدليس لتوجيه المتظاهرين الشيعة في استهداف واستئصال ساسة الشيعة دون غيرهم لتمكين فلول البعث والوهابية في السيطرة على رقابنا من جديد، اليوم اطلعت على الكثير من نماذج كتبها كتاب بعثيين عراقيين سنة يخفون طائفيتهم وجهوا رسائل للمتظاهرين غايتهم لخداع المتظاهرين، سوف اختار نموذج لكاتب عراقي بعثي سني اسمه سرمد عبدالكريم، اقولها لابناء قومنا الكرام لاتخدعكم الكلمات المعسولة فإن في داخلها سموم قاتلة، سوف ننشر لكم

رسالة من شخص بعثي طائفي طيلة حياته لم يتبرأ من صدام الجرذ بفترة حكمه الأسود ولم يدين اجرام البعث في سنوات الارهاب ، عمل بكل ما بوسعه للتدليس واستغفال عقول السذج، الاخ وجه رساله للمتظاهرين من حق رفيق سرمد يوجه رسائل لابناء قومه لكن ليس له حق يدلس ويحاول يخدع البسطاء من ابناء الوسط والجنوب الشيعة الذي هو وقف ضد عملية التغير التي سمحت للشيعي ان يكون مشارك بالقرار السياسي، رسالته كانت تستهدف سلب جنسية الاكراد الفيلين الشيعة ويستهدف الشيعة المستفيدين من قانون تعديل مؤسسة السجناء السياسين ولم يطالب هذا الطائفي في إلغاء رواتب 550000 الف ضابط حرس وأمن ومخابرات وفدائي سيده صدام الجرذ المقبور انه نفاق ودجل وشعوذة، ايضا بعد رسالة هذا البعثي الطائفي سوف تقرأون قائمة في اسماء مواقع في صفحات التواصل الاجتماعي يديرها اردنيون واتراك وسعوديون واماراتيون تحث الشباب الشيعي العراقي للتظاهر بطريقة عنفية لحرق البلد والغاية ليتمكن هؤلاء من السيطرة على رقاب البسطاء من ابناء شيعة العراق

مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

اليكم نص رسالة هذا البعثي الطائفي لتتأكدون من خبث البعثيين الطائفيين

رسالة مفتوحة لشباب ثورة اكتوبر المجيذة

سرمد عبد الكريم

ina1dk@yahoo.com

الى شباب ثورة اكتوبر المجيدة :

اضع هده الملاحظات امامكم لانها في راي المتواضع تمثل مصائب العراق :

1- الغاء الدستور (دستور بريمر الاحتلالي ) , والعمل على وضع دستور جديد بشكل يضمن وحدة شعب واراض العراق .

2- الغاء كل القوانين التي تم تشريعها بعد احتلال العراق في 2003 والعودة للعمل بشكل مؤقت بالقوانين العراقية قبل الاحتلال .

3- الغاء الجنسية العراقية لكل من خصل عليها بعد عام 2003 واحالة ملفه للجنة الجنسية لدراسة وضعه , لان هناك اعداد هائلة حصلت على الجنسية العراقية بدون وجه حق

ومعظمهم ايرانيي الجنسية .

4- الغاء قانون رفحاء تماما والمطالبة باستعادة كافة الاموال التي حصل عليها المستفيدين واعتبار هدا الموضوع ذو اولوية اولى وتحويل الاموال العائدة لصندوق يتم استجداثه لصالح

الشباب .

5- تشكيل لجنة للعمل على انهاء توظيف وتعيين اقارب وعوائل المسؤولين بدوائر الدولة العراقية .

6- ابعاد وزارة الخارجية العراقية عن الاحزاب بشكل كامل والعاء تعيين السفراء وكل الدرجات الدبلوماسية عن طريق الاحاب الفاسدة وبشكل فوري , واستعادة كل الرواتب والمميزات

التي حصل عليها المستفيدين وتحويلها لصندوق الشباب .

7- وهذا مطلب مهم جدا : احالة كل اعضاء البرلمانات منذ عام 2003 م للمحاكم بتهمة الخيانى العظمى واسترجاع كافة الرواتب والمميزات التي حصل اعضاء هذه البرلمانات فورا وتحويلها لصندوق الشباب .

8- الغاء مايسمى بهيئة الحشد الشعبي وسحب السلاح من جميع الجهات التي تعمل خارج القوات المسلحة النظامية وسحب تراخيص الاحزاب وعدم السماح لها بالعمل الا بعد اقرار دستور وطني جديد .

9- الغاء كل قوانين الاجتثاث بكافة تفاصيلها وحل الهيئات والجهات المشكلة له>ا الصدد .

10- الغاء تعيين كل شخص يحمل جنسية اجنبية (مزدوجي الجنسية) واعتبار تعينه ملغيا بشكل فوري دون النظر للموقع او الدرجة .

عاشت ثورة اكتوبر المجيدة

عاش الشباب الثائر

عاش العراق حرا موحدا مستقلا

الخزي والعار لذيول ايران

ايران بره بره بغداد الثورة حرة حرو

المجد والخلود لشهداء ثورة اكتوبر المجيدة وكل شهداء العراق

الله اكبر الله اكبر الله اكبر

كاتب و اعلامي عراقي

الدانمارك في 6 اكتوبر المجيد 2019م

هههههههههههههه ان شر البلية مايضحك

وايضا نضع اليكم قائمة في اسماء الصفحات المشبوهة التي تحث شبابنا للتظاهر بطريقة عنفية لحرق البلد نقلا عن صفحة حسين علي القادري

الى الامن الوطني ….. مع التحية

صفحات الفيس بوك الموجهة …هل تعرف من اين تدار

* صفحة (شيعة العراق)

يديرها (8 من الاردن و1 من تركيا)

* صفحة (اعلاميات العراق)

يديرها (3 من الاردن و1 امريكا و1 العراق)

* صفحة (العراق الان)

يديرها (14 من الامارات، 1 كندا، 1 السعودية)

صفحة (العراق)

يديرها (9 من الاردن و1 من تركيا)

* صفحة (شؤون عراقية)

يديرها (7 من تركيا، 3 مصر، 1 كندا و1 العراق)

* صفحة (تلفزيون العراق)

يديرها (4 من كندا و2 المانيا و1 الجزائر)

* صفحة (البغدادية)

يديرها (8 من مصر و5 تركيا و1 العراق)

* صفحة (نكت تحشيش)

يديرها (8 من الاردن و2 اسرائيل و2 فلسطين و1 المانيا و1 العراق و1 مصر و1 الامارات و4 مجهولين)

* صفحة (دربونه)

يديرها (4 من الاردن و1 العراق و1 تركيا و1 الامارات و1 امريكا)

* صفحة (العراقيين شعب العجائب)

يديرها (9 من الاردن و1 تركيا)

* صفحة (بغداد)

يديرها 8 من الاردن و1 من تركيا)

* صفحة (شبكة شكو ماكو)

يديرها ( العراق و1 امريكا)

* صفحة (كلاوجي العراق)

يديرها (3 من مصر و2 الامارات و4 اسرائيل)

* صفحة باسم (الخطوط الجوية العراقية)

يديرها (2 من اندنوسيا و1 النمسا و1 سوريا)

* صفحة لعبة (بوبجي عرب)

يديرها (3 من اسرائيل و 1 الاردن و1 اسرلئيل)

* صفحة (البصرة)

يديرها مدير واحد من (بريطانيا)

* صفحة (المربد)

يديرها (3 من العراق و 2 من بريطانيا)

* صفحة (الشرقية)،

يديرها (9 من الامارات و 4 من الاردن)

* صفحة (مظفر النواب)

يديرها (1 من اسرائيل و1 تايوان)

* صفحة (بغداد موديل)

يديرها (2 من بلجيكا و1 العراق)

* صفحة (البشير شو)

يديرها (2 من المانيا و2 الاردن و2 العراق و1 تركيا)

* صفحة (من بغداد)

يديرها (13 من العراق و1 تركيا و 1 استراليا)

* صفحة (الاعظمية نيوز)

يديرها (4 من العراق و4 تركيا و3 الاردن و1 امريكا و1 فنلندا)

* صفحة (العراق الان)

يديرها (20 من الاردن و7 مصر و6 العراق و 1 الهند)

* صفحة (هموم عراقية)

يديرها (3 من هولندا و1 العراق)

* صفحة (قناة_الفلوجة)

يديرها 8 من تركيا و2 الاردن)

* صفحة (ستيفن نبيل)

يديرها (3 من امريكا و3 العراق و2 لبنان)