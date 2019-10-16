هنا الزاهد تودع زوج والدتها طلعت زكريا: ما اعرفش أب غيرك

هنا نشرت صورة جمعتها بالفقيد طلعت زكريا من مراسم عقد قرانها على النجم أحمد فهمي، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين.

أضافت: انا فتحت الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك.

تابعت قائلة: عمري ما قلت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما.

وواصلت حديث الذكريات الحزينة بقولها: فاكرة اول بيض اومليت و قولتلي اعملي مطعم ” بالهنا و الشفاه” و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ، كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني.

وأضافت: كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيطت اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني.

واختتمت رسالة الوداع بقولها: انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع واقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا واقولك انك اعظم ممثل، انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي. ارجو الدعاء

يذكر ان الفنان طلعت زكريا توفى عصر يوم أمس الثلاثاء بعد معاناة مع المرض، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية تشييع الجثمان اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر في مسجد العمري بالعطارين بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم قبول العزاء يوم الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب في القاهرة، التزاما بوصية الفقيد.

واشتهرت هنا الزاهد بالتواجد دوما برفقة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها وكانت تقدمه دوما باعتباره والدها الذي اشرف على تربيتها وساعدها على خوض تجربة العمل الفني، ولم يظهر والدها الحقيقي برفقتها في أي مناسبة ولا حتى حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي.

وتحدثت الزاهد للمرة الأولى عن والدها الحقيقي خلال تواجدها برفقة خبيرة التجميل الخليجية فاطمة المهنا في الموسم الثالث لبرنامج “حلوة رمضان” الذي عرض على قناة MAKE UP FOR EVER عبر موقع اليوتيوب، مؤكدة أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما كانت شقيقتها فرح في عمر الثامنة، ونور في الثالثة من عمرها، وقالت: عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا.

ووجهت هنا أول رسالة إلي والدها وهي تبكي عندما استعانت ب “قوة النسيان” قائلة: أنا مسامحاك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا أنا عارفه إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وانا كمان بحبك أوي.

أكدت أنها كانت تتمنى أن يشاركها لحظات صعودها في عالم الفن، قائلة: فاتك كتير أوي في حياتنا وأنا عارفه إنه مش بإيدك .. اه كنت بشوفك بس مكنش لدرجة إني اشاركك كل تفاصيل حياتي.

وطلبت الزاهد من والدها أن يسامحها على عدم سؤالها على إخوتها ملك ومصطفى، قائلة: سامحني هسأل عليك أكتر من كده وأنا نفسي تبقا قريب مني زي ماما بالظبط، أنا بحبك جدا عشان أنت فعلا أعظم أب في الدنيا.