ابتزاز أردوغان للغرب و امريكا سلاحين قوييين

بقلم مهدي قاسم

يمتلك أردوغان سلاحين قويين ضد الغرب و أمريكا : هما عضوية

تركيا في حلف ناتو ووجود عدة ملايين من اللاجئين على الأراضي التركية ، فبخصوص عضوية تركيا في الناتو و موقع تركيا الإستراتيجي ، أمر ضروري و مهم لا يمكن التخلي عنهما بكل سهولة ولا عن القواعد العسكرية المتواجدة في الأراضي التركية ، والتي موجودة هناك أصلا لمواجهة

الاتحاد السوفياتي السابق والآن روسيا الاتحادية ، كمواقع استراتيجية ذات أهمية قصوى من وجهة النظر العسكرية ، فهذا احد اسلحة الابتزاز الذي يشهره أردوغان ضد حكومات الغرب و أمريكا في حالة انتقادها له أو تهديده بعقوبات اقتصادية ، أما السلاح الثاني و الأمضى للابتزاز

الاردوغاني فهو وجود عدة ملايين من اللاجئين على الأراضي التركية والذين يمنع أردوغان انطلاقهم الطوفاني الزاحف نحو الدول الغربية ، بعد الاتفاق مع هذه الحكومات مقابل حصول الحكومة التركية على عدة مليارات من يورو ، وكلما وجهت الحكومات الغربية انتقادا حادا أو أرادت

اتخاذ إجراءات رادعة ضد سياسات أردوغان الإجرامية و المتجاوزة على حقوق الإنسان هنا و هناك ، و خاصة ضد الكورد ، فأنه يصرّح ـــ مبتزا ــ بأنه سيفتح الحدود أمام هذه الملايين من اللاجئين و يدعها لتزحف على شكل حشود طويلة و زاحفة باتجاه حدود الدول الغربية ، لتربك

الأوضاع هناك توترا واضطرابا ، بل لتسمم الأجواء بين تلك الحكومات وبين غالبية مواطنيها الذين لا يريدون مزيدا من اللاجئين أو المهاجرين في بلدانهم والذين ــ بدون هذا ــ قد زادت نسبتهم أكثر مما ينبغي و يجب ، وهو الأمر الذي بدأ يصب لصالح الأحزاب الشعبوية و” اليمين

المتطرف ” و تكسب لها جالبة مزيدا من الأصوات الناقمة والساخطة على كثرة اللاجئين والمهاجرين في تلك البلدان الغربية ، و لهذا فأن الحكومات الغربية حذرة جدا من هذه الناحية ، أي على صعيد كيفية التعامل مع أردوغان دون استفزازه إلى الحد الأدنى أو دفعه إلى اتخاذ خطوات

و إجراءات من هذا القبيل ..

أما بخصوص الإدارة الأمريكية ، و لا سيما في عهد ترمب ،

فإن الأولوية للمصالح القومية أولا و ثانيا و ثالثا ، وعلى ضوء ذلك تجري عملية التخلي عن تعهدات وتحالفات بشكل مفاجئ ، بل عن سياسة الدفاع عن حقوق الإنسان المزعومة ذاتها ، وهو الأمر الذي يعني سواء بالنسبة للحكومات الغربية أو للإدارة الأمريكية ، على حد سواء، إن

سياسة تحقيق المصالح الوطنية ليست لها علاقة لا بالعواطف الجياشة ــ وهي الحالة المزمنة التي يتميز بها العرب خصوصا ــ و لا بالمبادئ المعلنة ــ كذبا ونفاقا ــ بالدفاع عن حقوق الإنسان سواء كان عبارة عن فرد أو مجموعات أثنية و أقلية معينة…

ولهذا السبب بالضبط تسكت الحكومات الغربية وإدارة ترمب

عن جرائم أردوغان ضد الإنسانية بحق الكورد في سوريا .