ادروغان وترمب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في البداية يفترض بالحكومة السورية والزعيم الروسي بوتين تقديم الشكر والامتنان الى طيب اردوغان والذي هاجم الشمال السوري وتسبب في اعادة الاكراد السورين ومناطق الشمال والشرق السوري للدولة السورية، وتسببت عملية الجيش التركي الى اتمام الانسحاب الامريكي من سوريا والذي اعلن عنه ترمب قبل ستة اشهر تقريبا وقوبل بصراخ وغضب ابقار الخليج الحلوبة بوقتها، تناقلت وكالات الانباء يوم امس استعراض للقوة مابين القوات الامريكية والقوات التركية لتبادل التحيات وليس انذارا بوقوع حرب بين الطرفين، ترمب يريد ان يحلب ولا يريد ان يحارب،

قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» للأنباء إن طائرات عسكرية أميركية قامت بـ«استعراض للقوة» في سوريا، بعد أن اقتربت قوات مدعومة من تركيا من جنود أميركيين خلال الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا.

وأضاف المسؤول مشترطاً عدم ذكر اسمه أن الطائرات العسكرية الأميركية حلقت فوق المنطقة، بعدما شعرت القوات الموجودة في شمال شرقي سوريا بأن المقاتلين المدعومين من تركيا اقتربوا جداً منها، موضحاً أن المقاتلين تفرقوا بعد استعراض القوة.

ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على الفور على طلبات للتعليق.

وكانت تركيا، قد أكدت، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستواصل عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا «مع أو من دون دعم» العالم، منددة بـ«صفقة قذرة» بين القوات الكردية والنظام السوري هههههههههه.

وأعلن مدير التواصل في الرئاسة التركية فخر الدين التون لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنواصل قتال المجموعات الإرهابية، و(داعش) من بينها، إن قبل العالم بذلك أم لم يقبل».

واتهم التون قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحاول تركيا طردها من المناطق التي تسيطر عليها، شمال شرقي سوريا، بأنها «استهدفت عمداً مدنيين على الحدود، من بينهم صحافيون، قبل أن تتوصل لصفقة قذرة مع نظام الأسد».

هههههههههههه والحقيقة الطيران التركي هاجم موكب يضم صحفين خرج من قامشلي لعين عيسى لكن السلطات التركية تلقي التهم بقتل الصحفيين على ضحاياها والجميع يعلم ان قوات الكورد لايملكون طيران، وبفضل الغزو التركي

وبدأت قوات الجيش السوري بالانتشار، الثلاثاء، في مناطق من شمال سوريا، كانت خارجة عن سيطرة الدولة العربية السورية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية في تلك المناطق، يهدف إلى صدّ الهجوم الترك، وشاهدنا نساء كوباني واهالي كوباني والذين رفعوا بكل بيت الاعلام الامريكية وقام الخياطين الكورد بنقش الاعلام الامريكية على ملابس الرجال والنساء والاطفال شاهدناهم بالامس كل امرأة وشاب وشابة كوردية سورية يحملون صورتان مع بعض للرئيس السوري بشار الاسد، اليوم اردوغان نال من الجامعة العربية واتهم دول عربية بدعم داعش في منطقة الباب في حلب ورد اردوغان على ترمب التهديدات لن تقلقنا ونحن ماضون في عمليتنا العسكرية ولايوجد لدينا مشكلة من انتشار الجيش السوري في الشمال السوري لانها ارض سورية واهم شيء عندي حسب قول ترمب طرد المجاميع الكوردية السورية الارهابية، واعرب اردوغان عن ثقته ان الدواعش في الشمال السوري في ايادي امينة وان هزيمة الارهاب قادمة هههههههه الرئيس ترمب ختم تغريداته مساء اليوم في مغازلة الى اردوغان بشكل واضح حيث قال ( حزب العمال الكردستاني أسوأ من داعش) وايضا صرح ترمب وانا اكتب هذه المقاله حيث قال من الافضل سوريا تحمي الاكراد واذا اشتركت روسيا بذلك فيكون افضل .

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.