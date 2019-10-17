اغتيال مقدم برنامج قناة NRT كردية وعائلته بالسليمانية في ظروف غامضة

٢٠١٩/١٠/١٦

اغتيل مقدم برامج قناة NRT الكردية امانج باباني مع زوجته و ابنه مساء اليوم من قبل مجهولين في السليمانية.

ممثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في كردستان افاد عن ملاحقة مسلحين مجهولين عجلة الضحية واسرته، قرب مرأب شهرزور في مدينة السليمانية وامطروه بوابل من الرصاص، فاردوه وزوجته وابنه قتلى على الفور، واضاف ان ظروف الاغتيال غامضة، والجهات الامنية لم تصدر توضيحا حتى اللحظة.

يذكر ان (امانج باباني) مقدم برنامج بلا حدود يناقش القضايا الاجتماعية عبر قناة NRT الكردية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اذ تدين بشدة اغتيال الزميل امانج باباني وأسرته، فانها تطالب السلطات الامنية في مدينة السليمانية الاسراع في كشف دوافع الجريمة، كما و تطالب الجمعية السلطات في الإقليم بحماية حياة الصحفيين و عوائلهم وعدم السماح بزجهم في الخلافات السياسية الدائرة في الإقليم.