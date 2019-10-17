الاصلاح بعد القتل

رشيد سلمان

بقدرة قادر و بعصا سحرية توفرت الاراضي و الوظائف و الاعانات و اعفاء 61 مدير عام من 4700 مدير عام عطال بطال و استبدالهم بأمثالهم.

اسئلة:

اولا: هل الاراضي هبطت من المريخ و الجواب لا هي موجودة من قديم الزمان و حرمان الفقراء منها لكي تستغلها شركات الرئاسات الثلاث لأنشاء المجمعات السكنية و المولات و فنادق الروليت.

ثانيا: هل الوظائف هبطت من المريخ و الجواب لا هي موجودة و لكنها محجوزة لأقرباء و احباب الرئاسات الثلاث و في حال عدم وجودهم معروضة للبيع في المزاد العلني.

ثالثا: هل اعفاء 61 مدير عام و استبدالهم بأمثالهم يكفي لمكافحة الفساد و الجواب لا لان دواوين الرئيس التشريفي و بهلول الاقتصاد و على بابا مجلس النواب تعج بالمستشارين و المستشارات و ذوي الدرجات الخاصة العاطلين.

هذا يعني ان حرمان الفقراء من السكن و حرمان العاطلين من الوظائف و استبدال المدراء العامين الفاسدين بأمثالهم هو دجل و كذب و نفاق لتبرير ذمة الرئاسات الثلاث من فسادهم.

الرئاسات الثلاث تنهب المال العام عن عمد كرواتب و مخصصات فاحشة و منافع قلع البواسير و تجميل الوجوه و الصدور و اعضاء اخرى مع افواج حمايات فضائية و شعارها (طز بولد الخايبة).

الشريف العفيف يبدأ الاصلاح من نفسه ليكون عبرة لإصلاح الاخرين بينما الرئاسات الثلاث تسير على مقولة (انهب المال العام قبل ان ينهبه الاخرون) لأنها فرصة نادرة.

الرئاسات الثلاث تهرج (بحماية الدستور) و (النظام الديمضراطي) بينما هي اول من خالف الدستور بكونهم (اجانب) و هي اول من خالف النظام الديمقراطي كونهم شغلوا المناصب بالمحاصصة و ليس بالكفاءة و النزاهة.

الدجل و الكذب و النفاق في الاصلاح سببه الخوف من انتفاضة الفقراء و العاطلين عن العمل و الغرض منه القضاء على الانتفاضة و لكن سيخيب املهم لأنها ستزداد قوة بسبب مساندة بقية المواطنين الشرفاء للمنتفضين.

تهريج الرئاسات الثلاث و عملائها عن (المندسين و المخربين و التدخل الخارجي) باطل لان هذه الاوصاف تنطبق عليهم و حصلوا على المناصب بالتدخل الخارجي خاصة الامريكي.

يا حرامية:

لو كنتم مصلحين لفسادكم لبدأتم بأنفسكم و اقتصار الانتفاضة على اهل الوسط و الجنوب شبيه بالانتفاضة الشعبانية المباركة التي قمعها جرذ العوجة و يقمعها الان من لبس الزيتوني مع جرذ العوجة.

الذين ساندوا جرذ العوجة السابق سابقا هم يساندون جرذ الوسط و الجنوب الحالي لانه لبس الشروال و لانه يقتل اهل الوسط و الجنوب.

ملاحظة: المحزن و المعيب ان يساند قاتل اهل الوسط و الجنوب (قادة) شيعة شوّهوا سمعة الحشد الشعبي الشجاع و اخرون و السبب المال الحرام.

يا اهل الوسط و الجنوب: اعلنوا اقليم ثم دولة الوسط و الجنوب لتحافظوا على ارواحكم و نفطكم الذي يشفطه الاخرون.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.