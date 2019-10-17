الاعلام والاتصالات توجه بتعويض المشتركين جراء انقطاع الانترنت

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، انها وجهت كافة مشغلي خدمات الاتصالات، بتعويض المشتركين ضمن خدمات 3G لفترة انقطاع الانترنت.

وقالت في بيان “تنوه هيئة الاعلام والاتصالات الى جميع مشتركي خدمات اتصالات الانترنت على الهاتف النقال 3G انها وجهت كافة مشغلي خدمات الاتصالات (زين العراق، اسيا سيل، كورك تيلكوم) بتعويض المشتركين ضمن خدمات 3G لفترة انقطاع الانترنت، وايقاف التفعيل الجديد او السماح للمشتركين باعادة التفعيل، وايقاف التفعيل التلقائي لخدمات تناقل البيانات وعدم استقطاع اي مبالغ مالية من المشتركين لهذه الخدمات بسبب انقطاع خدمة الانترنت من المصدر”.

وتؤكد الهيئة ان اجراءاتها “واجبة التنفيذ من قبل شركات الهاتف النقال فيما يخص تعويض المشتركين عن فترة انقطاع الخدمة وذلك من خلال التنسيق المشترك مع الهيئة ومجهزي خدمات الانترنت”.