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الرافدين يمنح قروض اضافة بناء وترميم وتأهيل الدور السكنية

قرر مصرف الرافدين منح قروض للمواطنين والموظفين من اصحاب الدور السكنية ( ملك صرف طابو سكني ) لغرض اضافة البناء او ترميم وتأهيل الدور .

1- مبلغ القرض ( 50 ) مليون دينار بالنسبة لموظفي دوائر الدولة و ( 30 ) مليون دينار بالنسبة للمواطنين

2- مدة القرض ( 10 ) سنوات ويسدد القرض خلال ( 120 ) شهر

3- ضمان القرض رهن العقار المراد ترميمه وتأهيله او اضافة البناء اليه لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية ( مبلغ القرض + 20% ) اضافة الى راتب الموظف ( بالنسبة للمقترضين من الموظفين )

4- يسدد القسط الشهري مع الفائدة شهريا في الشهر التالي من تاريخ منح القرض

5- في حالة تأخير تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب كان يتم احتساب فائدة تأخيرية بنسبة (الفائدة + 2% ) وبعدد ايام التأخير

6- يتم التامين على العقار المراد ترميمه وتأهيله او اضافة البناء اليه ضد الحريق اضافة الى التأمين على حياة المقترض

7- لايجوز نقل ملكية العقار او اجراء اية تصرفات قانونية الا بعد تسديد كافة الالتزامات تجاه المصرف او حصول الموافقة على ذلك

8- الاستعلام من البنك المركزي وتقاطع المعلومات وحسب الضوابط

9- يتم التقديم حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار كمعيار لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية

10- ان يكون العقار باسم مقدم القرض ونوعه دار سكن ملك صرف طابو سكني

11- المستمسكات المطلوبة ( هوية الاحوال المدنية – شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة + بطاقة السكن).

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