المرصد السوري: مقتل أكثر من 70 مدنياً ونزوح 300 ألف شخص جراء الهجوم التركي

أعلن المرصد السوري، اليوم الاربعاء، عن مقتل 70 مدنياً ونزوح 300 ألف شخص جراء الهجوم التركي على كوردستان سوريا.

وبحسب بيان للمرصد : “تعرضت مناطق في قرية الريحانية في محافظة الحسكة فجر اليوم الأربعاء، لقصف صاروخي من قبل المدفعية التركية والفصائل الموالية لها، الأمر الذي تسبب بإصابة 5 أشخاص على الأقل “. مؤكداً أن العملية العسكرية التركية تسببت بسقوط 71 شهيد منذ انطلاقها عصر الأربعاء التاسع من شهر تشرين الأول الجاري”.

كما أكد استمرار نزوح المدنيين من مناطقهم على خلفية المعارك المتواصلة بعنف بمحاور عدة بالإضافة للقصف الجوي والبري، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصل عدد النازحين إلى نحو 300 ألف مدني نزحوا نحو عمق المنطقة، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من التصاعد الكبير في أعداد النازحين ووجهتهم”.

وشنّت القوات التركية المدعومة من فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة، عملياته العسكرية الأربعاء 9/10/2019 وذلك بعد يومين من سحب واشنطن بين 50 ومئة جندي من نقاط حدودية بقرار من الرئيس الأمريكي ترامب، الذي تعرض لانتقادات واسعة اتهمته بالتخلي عن الكورد الذين فقدوا وفق تقديراتهم 11 ألف مقاتل في المعارك ضد تنظيم “داعش “.