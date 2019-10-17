المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن يزور هيأة البحث والتطوير الصناعي لمناقشة توجيهات الوزارة بخصوص البحوث الصناعية وامكانية دعم المشاريع الصغيرة للشباب العاطلين

زار المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن المهندس عمار عبد الله الجنابي هيأة البحث والتطوير الصناعي من اجل مناقشة توجيهات الوزارة بما يخص البحوث الصناعية ودورها في رفد القطاع الصناعي والتكنولوجيا الحديثة بما تتناسب مع حاجة السوق العراقي وان يكون منافس للمنتج المستورد بتقليل كلفة الانتاج من اجل ديمومة عملية الاصلاح في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة.

وشدد الجنابي على ضرورة استثمار البحوث الرصينة لرفد السوق بالمنتجات ودعم واردات الشركات بالاضافة الى موضوع الحاضنات وزيادة العمل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تستثمر الطاقات الشبابية لبناء مشاريعهم التي ستسهم في التخفيف عن كاهل القطاع الحكومي بخصوص التعيينات.

واشار الجنابي إلى ضرورة نشر البحوث الرصينة التي من الممكن تطبيقها لحل المشاكل الستراتيجية للخطوط الانتاجية وتطوير المنتج وكذلك فتح خطوط انتاجية جديدة .

وأوضح الجنابي مدى اهمية دعم الجامعات واستثمار افكار طلبة الدراسات العليا ومساعدتهم على حل المشكلات العلمية والصناعية واعتمادها كرسالة واطاريح للدراسات العليا.

واكد السيد المستشار على دعم معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري لهيأة البحث كونها قناة رئيسة لرفد القطاع الصناعي للتكنلوجيا الحديثة وحل المشكلات التي تخص الصناعة وامكانية دعم شريحة العلماء وحملة الشهادات العليا والشباب وكذلك دعم معاليه لمشروع الحاضنات وريادة الاعمال للمرأة.