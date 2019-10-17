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النفط العراقية تعلن وجبة تعيينات جديدة

أعلنت وزارة النفط عن تعيين عدد 200 من خريجي هندسة النفط بصيغة عقد. انسجاماً مع حزمة قرارات مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
جاء ذلك وفق أوامر وزارية صدرت عن الدائرة الادارية والمالية في الوزارة، تهدف الى أستيعاب وجبة جديدة من الخريجين والعاطلين عن العمل وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم في شركات القطاع النفطي.
وقالت الوزارة ان اوامر التعيين تمت بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان بتوفير فرص عمل للخريجين من كلية هندسة النفط والاختصاصات الاخرى.
واوضحت الوزارة ان التعيينات جاءت وفق الآليات وتعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وقرارات مجلس الوزراء ذات الاعداد (10،8،4) لسنة 2018 حول شروط التقييم ووضع الدرجات للمتقدمين وقرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2019 الخاص بالتعاقد .
وبلغت اعداد المتقدمين للتعيين من خريجي هندسة النفط لغاية الآن (1592 ) ، واشارت الوزارة انها استلمت طلبات التعيين من قبل قسم شؤون المواطنين في الدائرة الادارية ، من خلال تنظيم استمارة خاصة بالتقديم واعطاء المتقدمين رقم للمراجعة ، اعتماداً على مبدأ الشفافية والعدالة ، مشيرة الى ان آلية الاختبار اعتمدت اعلى درجات الشفافية والمساواة بتشكيل لجان ذات اختصاص لغرض مقابلتهم .
ويذكر انه تم استيعاب (1052) خريجا من اختصاص هندسة النفط بواقع (501) تعيين على الملاك الدائم و (551) متعاقدا وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2019 موزعة حسب حاجة كل شركة ، ولخصوصية الوضع الراهن تم توفير 200 فرصة جديدة للتعاقد معهم حسب حاجة الشركات النفطية وتوفر التخصيصات المالية وبذلك يصبح العدد الكلي الذي تم استيعابه منهم (1252) على الملاك الدائم وبصفة عقود والمتبقي حالياً 340 خريج فقط وسيتم العمل على استيعابهم جميعاً حال صدور
قانون الموازنة لعام 2020 .

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