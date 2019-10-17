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بالفيديو…: الجيش التركي يستهدف الأحياء السكنية وسيارات المدنيين في مدينة رأس العين

أفادت مراسلة قناة الغد في القامشلي أن قوات سوريا الديمقراطية تخوض معارك عنيفة داخل أحياء مدينة رأس العين بعد توغل الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له إلى عدة أحياء من المدينة، مشيرة إلى أن الجيش التركي والفصائل المسلحة لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على أحياء داخل المدينة و مازالت الإشتباكات مستمرة

وأضافت مراسلة الغد أن المدينة تتعرض لقصف عنيف وغارات مستمرة للطائرات التركية على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين، وأنها تسببت في نزوح العشرات المدنيين اليوم، لافتة إلى أن قوات الجيش التركي استهدفت سيارات المدنيين، والتي أسفرت عن إصابة 6 مدنيين الذين سيتم نقلهم إلى مشفى “تل تمر” الذي يفتقر إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابعت أنه على الرغم من انتشار قوات الجيش السوري، إلا أن القصف التركي العشوائي لا يزال مستمراً على الأحياء السكينة داخل مدينة رأس العين وعلى مدن أخرى على الشريط الحدودي السوري.

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