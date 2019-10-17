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بالفيديو…مسيرة الانجازات التاريخية التي حققها”ميسي” مع برشلونة خلال 15 عاماً

بالفيديو…

بعد فوزه بـ “الحذاء الذهبي لسادس مرة ” قناة الغد تستعرض مسيرة الانجازات التاريخية التي حققها “ميسي” مع برشلونة خلال 15 عاماً

تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة السادسة في مسيرته الكروية الاحترافية، والذي تتزامن مع عامه الـ 17 مع فريق برشلونة، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن أولى مباريات ميسي الرسمية مع برشلونة كانت في 16 أكتوبر 2004.

وأشار تقرير الغد إلى أن اللاعب الأرجنتيني الأصل شارك لمدة 8 دقائق فقط في مباراته الأولى أمام فريق إسبانيول، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف عن حصد الألقاب الفردية والجماعية، إذ فازت برشلونة بقيادة ميسي بالدوري الإسباني 10 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.

وتابع التقرير أن ميسي خلال مسيرته الكوية مع فريقه نال العديد من الألقاب الفردية، حيث فاز بلقب هدّاف الدوري الإسباني 5 مرات، كما حصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وفاز أيضا بـ الكرة الذهبية 5 مرات، وبـ الحذاء الذهبي 6 مرات، ونال لقب أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات.

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