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برلمان كوردستان يبحث تفعيل قانون استيراد وبيع المنتوجات النفطية

عقدت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة في برلمان كوردستان اجتماعاً باشراف رئيس اللجنة بلين اسماعيل، بهدف التحاور بشأن مقترح قانون تفعيل (قانون استيراد وبيع المنتوجات النفطية) وجواب حكومة الاقليم على هذا المقترح القانوني.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس اللجنة ومقررها واعضائها ومشاورها وتحاور المجتمعون حول قانون تفعيل (قانون استيراد وبيع المنتوجات النفطية) رقم (9) لسنة 2006.

واضاف البيان ان الاجتماع ناقش في قسم اخر منه جواب حكومة اقليم كوردستان بشأن هذا المقترح القانوني، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة طرحوا آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع بمساعدة مستشار اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة اعداد تقرير في الاجتماعات المقبلة حول مقترح قانون تفعيل قانون استيراد وبيع المنتوجات النفطية وتوجيهه الى رئاسة برلمان كوردستان.

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