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بين خواكين فينيكس وهيث ليدجر …

بين خواكين فينيكس وهيث ليدجر …

1

من أجمل الشخصيات السينمائية تلك التي تدفع بالعدسة خارج محور الصورة والصوت … الجوكر

2

بين خواكين فينيكس وهيث ليدجر …

الألوان قصة الشعر الخيوط المنحرفة عن خط الجسد الظلال المرئية لا شيء من هذه الأشياء يجمعهما

ما يجمعها روح براونية الروح التي تعتاد على العشوائية في رحلة البؤس والحنين

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الكتابة والجوكر …

هي الفن الأخير أو بتعبير أدق المرحلة الأخيرة لجميع الفنون

الكتابة تفسر وتحلل تلك الأبعاد الجامدة التي لم تتأثر بالحالة الإبداعية للفنون الاخرى

في السينما الجوكر هو المادة الأصلية للكتابة

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ليدجر وفينيكس

كلهما خرجا من ذات النص الضيق اللامكتوب في الصفحات والتي تحاول السينما جعله نصا مفتوحا يحمل الاسئلة والاجوبة

الشخصية السوداوية …

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الإمبريالية هي من صنعته لخدمة أهدافها ومصالحها المجتمع اليساري متماسك وقوي يرفض المساس بهويته الثورية ولا يلجأ لصناعة وهمية تحت أي مسمى أو صفة

الولايات المتحدة الأمريكية … الجوكر الثالث

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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