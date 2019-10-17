بين خواكين فينيكس وهيث ليدجر …
1
من أجمل الشخصيات السينمائية تلك التي تدفع بالعدسة خارج محور الصورة والصوت … الجوكر
2
بين خواكين فينيكس وهيث ليدجر …
الألوان قصة الشعر الخيوط المنحرفة عن خط الجسد الظلال المرئية لا شيء من هذه الأشياء يجمعهما
ما يجمعها روح براونية الروح التي تعتاد على العشوائية في رحلة البؤس والحنين
3
الكتابة والجوكر …
هي الفن الأخير أو بتعبير أدق المرحلة الأخيرة لجميع الفنون
الكتابة تفسر وتحلل تلك الأبعاد الجامدة التي لم تتأثر بالحالة الإبداعية للفنون الاخرى
في السينما الجوكر هو المادة الأصلية للكتابة
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ليدجر وفينيكس
كلهما خرجا من ذات النص الضيق اللامكتوب في الصفحات والتي تحاول السينما جعله نصا مفتوحا يحمل الاسئلة والاجوبة
الشخصية السوداوية …
5
الإمبريالية هي من صنعته لخدمة أهدافها ومصالحها المجتمع اليساري متماسك وقوي يرفض المساس بهويته الثورية ولا يلجأ لصناعة وهمية تحت أي مسمى أو صفة
الولايات المتحدة الأمريكية … الجوكر الثالث
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب