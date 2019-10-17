تجمع النهضة النسائية يفتتح معرضه “شغل البيت” في الكورال بيتش



افتتح تجمع النهضة النسائية معرضه السنوي “شغل البيت” للمونة البلدية والاشغال اليدوية والحرفية في فندق الكورال بيتش. بحضور حشد من الشخصيات الاجتماعية والدبلوماسية والثقافية وناشطات اجتماعيات.

تميز المعرض بمشاركة واسعة من السيدات والمؤسسات المتخصصة، بعضهم اعتاد المشاركة ومنهم من يعرض للمرة الاولى، حيث عرضوا اشغالهم من المؤن والحرفيات المميزة.

ورحبت رئيسة التجمع السيدة منى فارس بالحضور، والقت كلمة شرحت فيها اهمية المعرض الذي يظهر صورة حضارية عن التراث الغير مرئي والغير موثق، ومن اهمها المؤن والحرف اليدوية والفولكلورية، وهذا ما سيجده المقبل على معرض “شغل البيت”.

كما اكدت السيدة فارس على اهمية الصناعات الفنية المبتكرة الناتجة عن اعادة حفاظا على البيئة، وانسجاما مع مبدا الاستدامة.

كما اشارت السيدة فارس الى الاهمية الاقتصادية للمعرض في ظل الازمات التي تمر على البلاد، كون المعرض يفتح بابا للمشاركين لعرض منتجاتهم وتعريف الناس عليها من دون الحاجة لترك مدنهم وقراهم من اجل الترويج.

وختاما شكرت السيدة فارس الحضور والمشاركين والهيئة الادارية للتجمع.

وجال الحضور والضيوف على اقسام المعرض للتعرف على المعروضات.