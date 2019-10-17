ترامب عن الاتفاق مع تركيا : نتيجة مدهشة..حصلنا على كل ما حلمنا به

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى الاتفاق مع تركيا حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا “نتيجة مدهشة”، مشيرا إلى أن الاتفاق أنقذ حياة الكورد السوريين.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به مساء اليوم الخميس من ولاية تكساس: “ما حدث نتيجة مدهشة… وحصلنا على كل ما حلمنا به ، وسنتمكن من إعادة قواتنا إلى الوطن ، سنستطيع السيطرة على داعش”.

وأضاف ترامب: “أود أن أشكر الجميع، وكجماعة أريد أن أشكر الكورد، وهم سعداء جدا بهذا الحل لأنه بصراحة أنقذ حياتهم. وفعلنا شيئا عظيما بالنسبة إلى شريكنا” ، مردفاً ان الاتفاق سيحول دون وقوع حرب بين الاتراك والكورد .

واعتبر أن “هذا يوم عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وتركيا… وشركائنا الكورد والحضارة كلها”، فيما شدد على أنه “لن تكون هناك حاجة لفرض العقوبات” على تركيا.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وقال في هذا السياق: “إنه صديق بالنسبة لي ، وأنا سعيد بأنه لن تظهر هناك مشكلة بيننا ، وبصراحة هو زعيم رائع ورجل قاس وقوي ، وقد قام بالشيء الصحيح وأشيد به وسأشيد به”.

وأشار ترامب مع ذلك إلى أنه لا يزال منفتحا أمام زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة، والتي كان من المخطط لأن يقوم بها يوم 13 نوفمبر المقبل.