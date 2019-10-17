ترامب يتراجع: الغينا العقوبات على تركيا وانقذنا الأكراد

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، عقب الاعلان الى توصل مع تركيا لوقف اطلاق النار شمال سوريا، إن امريكا تراجع عن فرض عقوبات على اسطنبول.

وتحدث ترامب، في مؤتمر صحفي أن “امريكا الغت العقوبات على تركيا”، عاداً الاتفاق بأنه “نتيجة مدهشة”.

واضاف، أن خطوة وقف اطلاق النار “انقذت الاكراد السوريين”، مؤكداً أن “العقوبات لم تعد ضرورية بعد الان”.

واعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في شمال سوريا بعد مباحثات عقدها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وقال بنس في مؤتمر صحفي، إنه “تم الاتفاق على وقف العملية العسكرية التركية شمال سوريا – نبع السلام – بشكل كامل بعد انتهاء الانسحاب الآمن”.

وأشار بنس إلى “موافقة تركيا على حماية الأقليات في شمال سوريا، والاتفاق على إيجاد حل للمنطقة الآمنة”، مؤكداً أنه “تم الاتفاق كذلك على حماية السجون في شمال سوريا وعلى مواجهة داعش”.

وأوضح، أن “المفاوضات استمرت نحو 5 ساعات مع الرئيس التركي حتى توصلنا لاتفاق ينقذ الأرواح”.