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حكومة إقليم كوردستان تدين اغتيال إعلامي وأسرته في السليمانية

حكومة إقليم كوردستان تدين اغتيال إعلامي وأسرته في السليمانية

دانت حكومة إقليم كوردستان، مساء يوم الأربعاء، بشدة، حادثة اغتيال الإعلامي آمانج محمد نوري المعروف بـ «آمانج بابان» وأسرته المؤلفة من زوجته لانا محمدي، وطفلهما هانو، وذلك في مدينة السليمانية.

وطالب المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان، الجهات المعنية بفتح تحقيق «جدي» في حادثة اغتيال الإعلامي واسرته، والعثور على الجناة لينالوا جزاءهم العادل.سلێمانی... هەردوو ڕۆژنامەنووس ئامانج بابانی و لانە محەمەدی لەگەڵ منداڵەكەیان كوژرانوكان بابان، والذي يقدم برنامج «بلا حدود» في قناة NRT الكوردية، قد لقي مصرعه إلى جانب زوجته وطفلهما، مساء الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق جنوبي مدينة السليمانية.

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