حكومة كوردستان تزف بشرى للخريجين الأوائل

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

في مستهل الاجتماع، ناقش المجلس تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل في الجامعات الحكومية، إذ قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد تقريراً بهذا الصدد، وعلى ضوئه قرر المجلس – وكمرحلة أولى – تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل للعام الدراسي ٢٠١٥ – ٢٠١٦ في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني مشروعاً حول تسويق المحاصيل الزراعية المحلية ومنها محصول القمح، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية القطاع الزراعي لما يمثله من أولوية بالنسبة للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال “يتعين العمل بهدف ضمان الأمن الغذائي، وإيجاد آليات ناجعة لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية في الأسواق”.

وهذا وقرر مجلس الوزراء توجيه عدد من الوزارات والدوائر الحكومية المعنية لإجراء دراسات موسعة حول المشروع لإثرائه بما هو لازم تمهيداً للمصادقة عليه.

وبحث مجلس الوزراء ما قدمه وزير التجارة والصناعة كمال مسلم فيما يتعلق بالمعوقات التي تعترض عمل الوزارة، واستناداً إلى ذلك تم توجيه الجهات ذات العلاقة لتذليل تلك المشاكل والارتقاء بالعمل.

وفي ختام الاجتماع، عرضت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد إيجازاً حول مشروع قانون المواد المخدرة، وقرر المجلس توجيه الوزراء المعنيين لإبداء ملاحظاتهم حول المشروع بأقرب وقت قبل إرساله إلى البرلمان.