عبد المهدي يلتقي ممثلي المهندسين المعتصمين ويوجه بدراسة إستيعاب ١٠٠٠ مهندس

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عددا من ممثلي المهندسين المعتصمين، وجرى تسلم مطالبهم وبحثها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أعطت الأولوية منذ بداية عملها لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب العراقي وفي مقدمتها تلبية المطالب المشروعة في الحصول على فرص العمل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إستيعاب ١٠٠٠ ( الف مهندس ) للعمل في مختلف الوزارات والمحافظات.

من جهتهم أعرب ممثلو المعتصمين عن ارتياحهم لنتائج اللقاء، وإنه كان لقاءً مثمرا وصريحا مع رئيس مجلس الوزراء، معربين عن شكرهم وتقديرهم للإستجابة لطلباتهم وإعتصامهم السلمي وللحلول التي تم مناقشتها، مؤكدين حرصهم على أهمية حفظ الأمن والإستقرار وسلمية التظاهر بمايحقق المطالب والمصلحة العامة للبلاد. بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي.