عند بهلول الاقتصاد 61 يساوي الملايين

احمد كاظم

الفساد في المناصب العليا الرئاسية ذات الرواتب و المخصصات و المنافع الفاحشة عددها (المعلن) بالآلاف و السري بالملايين اختصرها بهلول الاقتصاد بعدد 61 مدير عام و سيستبدلهم بأمثالهم.

السبب الوحيد للعراك على المناصب من الرئاسات الثلاث الى اصغرها هو نهب المال العام بكل الوسائل العلنية و السرية و ليس خدمة المواطنين لان شاغلي المناصب خاصة العالية منها عديمو الكفاءة و النزاهة.

هذا العراك على المناصب و سييه الوحيد يفسران تدهور الخدمات الصحية و الطاقة الكهربائية و شرب الماء الملوث و تدهور التعليم بكل مراحلة الذي وصل الى الحضيض بسبب (التعليم الاهلي) التابع للرئاسات الثلاث.

الفاسدون من القمة الي القعر يدركون هذا الامر لانهم مبرمجوه و المستفيدون منه و لكنهم يلقون باللوم على غيرهم و وصل كذبهم الى لوم المنتفضين الفقراء العاطلين الذين يطالبون بمالهم المنهوب.

الانتفاضة المباركة جمعت الفقراء و العاطلين الذين يسكنون بيوت الطين و مدارسهم على الارصفة و يشربون الماء الخابط الملوث في الظلام لان نفطهم المنهوب ينعم به الاخرون خاصة سكنة المنطقة السوداء مقر الفاسدين.

المحزن و المعيب ان انتفاضة اهل الوسط و الجنوب الفقراء العاطلين قمعها و سيقمعها فاسدون من (سكنة) الوسط و الجنوب سابقا و المنطقة السوداء حاليا.

هؤلاء الخونة بدلا من ارجاع حقوق المنتفضين للمنتفضين قتلوهم و جرحوهم بالرصاص و خنقوهم بالغازات السامة و خراطيم المياه (الصافية).

الخونة في كتلة الفتح و النصر و سائرون و الدعوة و الحكمة و المجلس الاوطأ و اخرون ممن (دنسوا) الحشد الشعبي باركوا قتل المنتفضين و جرحهم و اعتقالهم و تعذيبهم لانهم خونة والخائن يفعل كل شيء للحصول على المال الحرام.

قتل اهل الوسط و الجنوب في زمن البعث تبريره طائفي و لكن قتلهم في زمن ابوا الصولات و ابو حزم الفساد و بهلول الاقتصاد سببه المال الحرام و جاه المنصب الزائف و هذا الامر خيانة ما بعدها من خيانة.

لصوص المناصب من الرئاسات الثلاث الى قعرها يثرثرون الان عن مكافحة الفساد و هم اول الفاسدين و يطالبون بتعديل الدستور الفاسد و نظام الانتخابات الفاسد الذي اوصلهم الى المناصب لانهم منافقون كذابون.

اين كان هؤلاء اللصوص قبل انتفاضة الفقراء العاطلين و منهم من يدعي العلم و المعرفة و شهادة الاختصاص؟

الجواب كانوا يشعرون بالأمان في المنطقة السوداء قبل الانتفاضة و ارتعشت اجسامهم بعد الانتفاضة (ليهبوا) الاراضي و الوظائف للمنتفضين و استبدال 61 مدير عام بأفسد منهم.

الحل الاني:

استمرار الانتفاضة للخلاص من الفاسدين المبشرين بالإصلاح كذبا ثم انتخابات بنظام الدوائر المتعدة و الترشيح الفردي و فرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت لمنع التزوير و التجيير ثم حكومة اغلبية نيابية.

حكومة الاغلبية النيابية تعدل الدستور الفاسد و تصلح القضاء الفاسد الذي يراسه البعثي قاطع الاذان ثم محاسبة اللصوص القتلة لاسترجاع المال المنهوب.

الحل الدائم لأهل الوسط و الجنوب:

هو اقليم ثم دولة الوسط و الجنوب ليحافظوا على ارواحهم و التمتع بأموال نفطهم بدلا من هدره على الاخرين لان وحدة العراق التي بشر بها الفاسدون خاصة حرامي الجادرية (وهمية).

ملاحظة: وزير الملك الاردني الشحاذ الذي (حذّر من الهلال الشيعي) اعلن ان انبوب نقط البصرة الى العقبة سيرى النور قريبا ليشفط نفط البصرة من قبل الزرقاويين و الدواعش.

يا اهل البصرة: انبوب نفط البصرة الى العقبة سيزيد من فقركم و معاناتكم و ايقافه تنفيذه يجب ان يكون مطلبا مهما في انتفاضتكم.

الرحمة على ارواح شهدائنا الابرار و الصبر و السلوان لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.