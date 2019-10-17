عنف الاحقاد والخوف ضد المتظاهرين والتشبه بالسفلة ازلام صدام بالتنكيل والقتل ونفس الوجوه ولاكن بقناع اخر!!!

د.كرار حيدر الموسوي

لم يتبق غير أيام محدودة تفصلنا وموعد يوم غضب المحرومين في ساحة التحرير، وكلما اقتربت الساعات كلما ازدادت الصراعات والأجندات التي تريد جرّنا من مركز الحدث الأول وهو ذهابنا إلى هناك، إلى ساحات الشتم واللعن والتخوين مظاهرة حضارية أردناها أن تكون شعبية للتواصل مع حكومة أثبتت فشل برنامجها الانتخابي الذي أعلنته للشعب ووعدت بتنفيذه منذ سنوات هي ليست ثورة ولا انقلاب يقف خلفه حزب محظور، أو تنظيم لزعماء فشلوا في كل شيء إلا في لهاثهم للوصول إلى السلطة أصواتنا ليس لها ناطق رسمي ولا قادة يتحدثون باسمها وينسبون أصواتنا ومعاناتنا إليهم في الفضائيات هنا وهناك، فلتنتبه هذه القنوات لأنها بذلك تساهم في حرف مسار التظاهرة إلى وجهة يرفضها الشعب وينأى عنها ويتبرّأ منها. لقد استيقظ الشعب العراقي من أفيون الزعامات وليس أمامه اليوم إلا حق التظاهر وصوته المقدّس الذي لن يخدع مرّة أخرى، فهو المرجعية الشرعية الوحيدة لإعادة البلاد إلى عجلة الحياة الكريمة بطريقة سلمية راقية ومدنية.

ولو إنها كانت كذلك لذهب الناطق الرسمي وسلم طلبات المحتجين إلى الحكومة.

إن هذه التظاهرات هي ببساطة وسيلة كل محروم يطالب بحق شخصي على الحكومة الإيفاء بتنفيذه وفق القانون ووفق حجم الوعود وضمن سقف زمني ستحدّده أصواتنا يوم الخامس العشرين.

إنها حملة احتجاجات قادها مجموعة من شبان طالبوا بالعدالة والقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل للعاطلين وللطلبة الخريجين، والقيام بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، هذه الدعوات لم ينظمها أحد ولم يحدّد موعدها سوى محاكاة ليوم الخامس والعشرين من يناير، فجاءت بشكل عفوي من دون تدخّل لجهات أو كيانات حزبية ودينية، سواء تلك التي استحوذت على الشارع العراقي بعد عام 2003 أو التي اجتثت من العملية السياسية ففي حمى تصاعد إصدار البيانات وظهور شخصيات تتخفى تحت أسماء شتى، فنحن نعلن من خلال «موقع كتابات» أننا سنخرج بوصفنا أفراداً نطالب بحقّنا ونعلن فشل برنامج الحكومة، شعب سيهبّ للدفاع أيضاً عن أصواته خشية سرقتها وتجييرها إلى جهات مشبوهة لا تريد إلا العودة حتى ولو على جثامين كل العراقيين.

هي مظاهرة شعبية ليس لها قيادات ولا تنظيمات.

قضيتنا أكبر من حصرها بأي تيار أو وجهة حزبية أو دينية شرعت لهذا الدستور ولهذه المحاصصة وتريد الآن الاستحواذ على يوم نصب الحرية الذي اخترناه مكاناً لإيقاف انهيار ما تبقى من البنية التحتية ليس للبلاد، ولكن لمنظومة القيم والمعنويات لدى الإنسان العراقي .

سننتصر للأمل ولليائسين.

لا نملك إلا أعلام العراق ووريقات سنكتب عليها مطالبنا.

ولن نرفع أية لافتة برّاقة بدعم المشبوهين، فنحن لا ننتمي لمزاد السياسة، ولكننا ننتمي إلى بلد خسر الكثير ووعد بالكثير ولا نريده أن يعوم أكثر في وحل الصراعات والخسارات.

ساحة التحرير هي ملك الشعب وليست ملكاً لأحد لا للحكومة الخائفة التي لا تريد أن تفهم معنى كلمة «تظاهرة» حيث ترى فيها ظاهرة استعداء لكل ما هو قانوني وشرعي.

لا.. يا حكومة الوعود ويا نخب سياسية ويا جحافل مهزومة تحلم بالعودة لذبح العراق وهي نتيجة لكل ما يحصل الآن.

لكم جميعاً نقول إننا نحاول الاتصال بحكومتنا الفاشلة بطريقة حضارية وبطريقة غير فاشلة لنفهمها معنى حق التظاهر بأسلوب راقي، ولأنها المظاهرة الأولى في تاريخنا الحديث بعد انتفاضة الجسر عام 1948 فسننتظر ردّة فعلها يوم الخامس والعشرين، وسوف نحكم ويحكم العالم والتاريخ على توجهها باتجاه حماية وتشجيع الناس على المجاهرة بقول الحق وتعزيز الوجه المدني للدولة، معترفة بجرائم سُرّاق برّأتهم وقتلة دافعت عنهم ووفّرت لهم حصانة القانون أم إنها ستمضي في تهديداتها المبطنة للمتظاهرين والتي تجاوزها الشارع العراقي الذي كسر حاجز الخوف وغادره ليسرع ملتحقاً بأهله المظلومين يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر ويفترش سماء نصب الحرية ادخلوا ساحة التحرير إفراداً، فهي ليست حكراً علينا وليس من حقنا إقصاء حقكم في التظاهر، ولكن أنتم يا أصحاب النوايا السيئة، يا من خسرتم رهانات الطائفية والعصبيات الأيديولوجية، ادخلوها متطهّرين بحب العراق من كل نواياكم، فالعراق كريم وباقٍ، والبقاء لله وللشعب.

ادخلوها آمنين يا أهل العراق.

سيذكر التاريخ ان عادل عبد المهدي بيض صفحة المالكي سواء كان في ميدان الكذب او في ميدان القتل والقمع بأوامر مباشرة من قوات الامن و بشكل غير مباشر بأطلاق العنان للمليشيات في اباحة دماء الناس، وسيذكر التاريخ ايضا ان عادل عبد المهدي اسوء ديكتاتور ولكن بشكله الكاريكتوري لانه اراد ان يتقمص دورا اكبر من دور الكومبارس الذي منح له كي يتحول الى ممثل محترف بقناع وملابس تنكرية يشارك في حفلة عرس الدم

سألت صحيفة “اندبندنت” في مقال لها نشر على موقعها بالعربية على لسان كاتبها محرر الشؤون الدولية باتريك كوبرين عن عدم وجود تفسير لهذا الكم من العنف ضد المتظاهرين؟ في الحقيقة انها المرة الثانية التي تتعامل سلطة الاسلام السياسي الشيعي بهذا النوع من الهسترية القمعية تجاه المتظاهرين، فالاولى كانت في تموز المنصرم في البصرة والثانية ما نعيشه ونشاهده الان.

لنقولها بصراحة ان الجماهير التي خرجت بمئات الالاف الى شوارع بغداد والمدن الجنوبية بعد الاول من اكتوبر هي دون قيادة ودون تنظيم ودون شعار موحد، السخط والغضب وما الت اليه الاوضاع منذ احتلال العراق وضعتهم في حالة التثبيط الحدي الذي يصل اليه الانسان، قيمة الحياة من عدمها متساوية ولا فرق بينهما، ولذلك لا يابه الرصاص الذي يصوب نحوه. والى جانب هذا ان الوضع الموجود ليس هو بوضع ثوري مثلما حدث في الثورات المصرية والتونسية والسودانية والى حد ما تشهده الجزائر هذه الايام بحيث يهدد سلطة الاسلام السياسي وكل النظام السياسي القائم في العراق. اي ان الازمة القائمة اليوم في قمة السلطة ليس بسبب شروط الوضع الثوري التي احدها ان الطبقة الحاكمة لا تستطيع ان تحكم بالطريقة القديمة بل سببها صراع الاجنحة السياسية على مسالة حسم السلطة والذي يشكل جانب منها انعكاس للصراع الاقليمي والدولي في العراق . واذا ما راقبنا الاحتجاجات فنلاحظ غياب العنصر النسوي منها بشكل مطلق وفي الوقت نفسه نجد المدن والمناطق المصنفة بالسنية تغيب عنها الاحتجاجات بالرغم من ان حصتها من الفقر والعوز لا تقل اذا لم نقل تفوق بقية المدن التي تجتاحها الاحتجاجات مترافقا معها الظلم الطائفي.

وبسبب هذه الاوضاع فأن شروط تحول الاحتجاجات الى حركة سياسية عارمة تضم اغلب الفئات المسحوقة من المجتمع وتشارك فيها النساء وهذا شرط مهم الى جانب الطبقة العاملة في القطاعات المنتجة، بأمكانها تغيير المعادلة السياسية لصالح الجماهير ما زال مبكرا. واذا ما عدنا للثورتين المصرية والتونسية فأن حسم اسقاط مبارك جاء بعد الاضراب الذي اعلنه العمال في جميع القطاعات وفي تونس كان اتحاد الشغل هو من حسم مصير زين العابدين وهكذا في السودان وكان لمشاركة النساء دورا كبيرا في تلك الثورات.

من هذه الزاوية يجب النظر الى هستريا العنف التي تمارسها حكومة عبد المهدي الاسلامية. فالجناح الذي يقف خلف عبد المهدي هو جناح المليشيات، جناح الجمهورية الاسلامية. وان الجناح المعارض له هو جناح العبادي والصدر والحكيم، جناح امريكا. وكانت مساعي الجناح الثاني منذ اشهر هو اسقاط حكومة عبد المهدي. والجناح الاول يدرك ان الولايات المتحدة الامريكية خسرت في اليمن و سوريا ولبنان، وليس امامها الا العراق، وغير مستعدة ان تضحي بالعراق. ولذلك تسعى بشكل حثيث لضرب النفوذ الايراني في المنطقة وخاصة في العراق، تارة عن طريق تشديد العقوبات الاقتصادية عليها واخرى عن طريق فسح المجال لضرب معسكرات الحشد الشعبي، ومساعي لانهاء عمر المليشيات الموالية لايران في العراق. ولم يكن دق الطبول والدفوف حول تحويل عبد الوهاب الساعدي قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الذي نقل الى وزارة الدفاع الى بطل قومي الا جزء من المساعي لتقليل من اعتبار قرارات عادل عبد المهدي واسقاطه سياسيا واظهاره بأنه ذيل لايران والمليشيات الموالية لها، وتَحّوَلَ اعادة النظر في قرار نقل الساعدي الا واحدة من الشعارات والمطالب الرئيسية في تظاهرات الاول من تشرين والتي ليس لها اية علاقة بالمطالب العادلة للجماهير من اجل الحياة الكريمة. ولذلك نجد ان الجناح الذي يقف خلف عبد المهدي هو تحت الضغط الامريكي، وتدرك الجمهورية الاسلامية في ايران ان اقصاء عبد المهدي يعني اقصاء لنفوذها. وعليه ان اي حركة في تأليب الاوضاع تحرك الاجواء نحو اقالة عبد المهدي الذي لم يقدم اي شيء طوال ما يقارب العام على تشكيل حكومته، وكل ما لديها هي افتخارها بأن لديها علاقة مع السعودية والعالم كما جاء على لسانه في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب وازالة الكتل الكونكريتية. ويضاف الى كل ذلك عامل وجود نزعة قومية محلية معادية ضد الجمهورية الاسلامية لايرانية، وهي اقوى بما لا يقارن مع النزعة ضد امريكا، وليس هنا المجال لشرحها.

ان مراقبة التظاهرات في اليوم الاول من اكتوبر، لم يكن يستدعي قتل المتظاهرين ودهسم على جسر الجمهورية، ولم يكن يستدعي هذا الاستنفار، لا من ناحية عدد المتظاهرين الذي لم يصل في اقصى درجاته مع اضافة عنصر المبالغة له الى حد 3000 شخص ولا من ناحية الشعارات التي رفعت. واذا ما قارنا بينها وبين ما حدث في احتجاجات 2011 فلم تقتل قوات المالكي اي متظاهر في ساحة التحرير في بغداد بالرغم من ان الاجواء التي كانت تسود المجتمع هي اجواء ثورية بفعل هبوب نسيم الثورتين المصرية والتونسية على المنطقة وحتى العالم، وكانت تهدد كل النظام السياسي مما ادى الى توحيد جميع القوى السياسية الاسلامية والقومية، فبهاء الاعرجي مثلا الذي شغل انذاك منصب نائب رئيس الوزراء عن التيار الصدري انظم الى المالكي بطل تصفية الجناح العسكري لجيش المهدي ورمي قادته في السجون في ربيع 2008، ووصف الاعرجي التظاهرات بأن البعثيين والقاعدة يقفون خلفها، بينما اليوم اي الاعرجي وفي لقاء مع احدى الفضائيات يدافع عن المتظاهرين ويستهزء بأن من يقول ان السفارة الامريكية ورائها. ووصل عدد المتظاهرين في يوم 25 شباط الى عشرة الاف شخص على اقل تقدير من نساء ورجال في ساحة التحرير رغم تقطيع اوصال مدينة بغداد للحيلولة دون وصول المتظاهرين. واجتاحت الاحتجاجات جميع مدن العراق حيث قتل 19 شخص في ذلك اليوم في الموصل وصلاح الدين وكركوك والبصرة والديوانية وبابل. ما نريد ان نقوله ان جناح ايران الذي اوصل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء، يقف مرتعبا وفي حالة استنفار، وفي ظل اجواء الصراع الاقليمي وما ستنتج عنه هي التي كانت تخيم عليهم فقرر سلفا بتوجيه ضربة استباقية، فأستعد ان يقمع اية حركة تأتي بنتائج لصالح الجناح الاخر، فتعاملت بوحشية سافرة في اليوم الثاني عندما اشعل قتل ودهس متظاهرين في ساحة التحرير شرارة السخط والغضب في صفوف الجماهير من سلطة الاسلام السياسي. وكان قطع الانترنيت جزء من سياسة مخطط لها لاخماد هذه الاحتجاجات وبشكل بربري وبفترة قياسية كي لا يكون تحت ضغط الراي العام العالمي اضافة الى حجب عدد من الفضائيات مثل دجلة والرشيد.

ان عمليات القتل الجماعي واطلاق العنان للمليشيات في مداهمة المناطق الامنة كان وما زال جزء من تلك السياسة. لان جناح ايران يدرك ان الجناح الاخر سيستخدم ذريعة الاحتجاجات للاطاحة بحكومة عبد المهدي. وهذا يفسر لنا تصريح مساعد رئيس الشورى الايراني بأن اسرائيل تقف خلف الاحتجاجات وفي تصريحات اخرى لقادة المليشيات بأن السفارة الامريكية والصهوينية تدعم هذه الاحتجاجات. واذا كان كل ذلك صحيح فلماذا عبد المهدي يطلب لقاء ممثلي التظاهرات ولماذا يعترف بمطالبهم ولماذا يُقرر حزمة اصلاحات وبغض النظر عن مدى تحقيقها فقط من اجل انهاء التظاهرات. وفي نفس السياق يرفض العبادي تخوين المتظاهرين ويطالب بحقن دمائهم. وهكذا في اليوم الرابع للاحتجاجات التي خرجت عن السيطرة، ولم تستطع الة القمع الوحشية الرسمية والمليشياتية في اخماد الاحتجاجات، خرج مقتدى الصدر ليطالب باقالة الحكومة واجراء انتخابات مباشرة، وبعد ذلك انضم اليه العبادي. فالصدر والعبادي وبدعوتهما هذه يدركان بأن اجراء الانتخابات من جديد سيقصي هذه المرة المليشيات التي حازت على 47 مقعدا في انتخابات ايار 2018 والمعروفة بقائمة فتح في ظل اجواء الانتصار او القضاء على داعش. ويعني تضعيف دور ايران.

ولان هذه الاحتجاجات ما زالت عفوية، فركوب موجتها من قبل التيارات الاسلامية واحتوائها يخطط لها، وليس هذا فحسب فمن الممكن عسكرة الاحتجاجات مثلما حدث في سورية بحيث تدفع الجماهير ثمنا اضافيا من امنها وسلامتها من جراء صراع الاجنحة السياسية.

ان المسألة الجوهرية بعدم التصديق بوعود وتصريحات وخطط القوى الاسلامية سواء كان عبد المهدي او مقتدى الصدر او العبادي، فالاول يقمع بيد من حديد فقط حق التظاهر اما الثاني فهو اي الصدر والعبادي يحاولون استغلال هذه الاحتجاجات لتنفيذ اجندتهم، والمسألة الاخرى عدم اعطاء الفرصة لهذه القوى المليشياتية والقمعية بالاستمرار في قتل الجموع البشرية، وهذا يجعلنا نغير ميدان النضال بنقله الى المحلات والمناطق السكنية، وتنظيم الجماهير في تلك الاماكن لتشكيل لجان المحلات تأخذ على عاتقها حماية الاهالي والتصدي للاجهزة القمعية والمليشيات. ان تأسيس هذه اللجان سيمنع عسكرة الاحتجاجات او يحول دون دخول المليشيات المسلحة الاخرى مثل التيار الصدري والحكيم تحت عنوان الدفاع عن الجماهير في الميدان ضد مليشيات الجناح المؤيد لايران وايضا يفصل صف الجماهير التواقة للحرية والكرامة الانسانية والامن والامان. وليس هذا فحسب بل ويجب ان تكون لهذه اللجان لائحة مطالب بحيث تستطيع ان تضم لها اكبر عدد من المتظاهرين والجماهير التي لم تدخل الميدان لحد الان وخاصة النساء، وتتلخص اللائحة الفورية لمطالب الجماهير لتحقيق الأمان والخبز والحرية: تاسيس لجان لحماية الجماهير من هجمات الأجهزة القمعية والمليشيات، حل كافة الأجهزة القمعية والمليشيات ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، حظر كافة أساليب، العقاب الجماعي كقطع الانترنيت وحظر التجوال وغيرها، فرصة عمل أو ضمان بطالة لكل عاطل عن العمل بلغ الثامنة عشرة فما فوق، ومن كلا الجنسين، تامين الخدمات الصحية المجانية والتعليم المجاني اللائق من قبل الحكومة، توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بأسعار مناسبة، توفير سكن لائق لمن لا يملكه.

والاجدر لكافة المنصفين العمل على محاكمة عادل عبد المهدي بتهمة التحريض على القتل بأوامر مباشرة واطلاق العنان للمليشيات في تنظيم مجازر دموية وتحت مظلة تعتيم اعلامي عبر قطع الانترنيت وحجب عدد من القنوات الفضائية، ونعمل على الصعيد السياسي والاعلامي والتنظيمي من اجل تعبئة الجماهير بالاتجاه الذي اشرنا اليه لحمايتها امنيا وتقليل الخسائر البشرية في صفوفها وتمحورها حول لائحة المطالب المذكورة كي تصون استقلالية صفها وتحولها بالتالي الى حركة منظمة وواضحة الافاق. من الممكن جدا اخماد هذه الاحتجاجات عن طريق القمع وللاسباب التي ذكرناها لكن جذوتها ستبقى متوقدة وستشتعل من جديد مع كل هبة ريح مهما كانت شدة درجاتها، لان سلطة احزاب الاسلام السياسي لم ولن تستطع الرد على، متطلبات الجماهير، ولذلك فان العمل المشار اليه لن ينته بأنهاء الاحتجاجات

بالرغم من استمرار عمليات القتل العشوائي، وتجمع عشرات الاف وسط مدينة بغداد، حيث امتدت حشود المتظاهرين من قناة الجيش وصولا الى قرب ساحة الطيران امام مستشفى الجملة العصبية. وهتف المتظاهرون ضد المرجعية وضد جميع الاحزاب الاسلامية دون استثناء، بينما كانت تقتنص قوات مجهولة الهوية من اعلى الابنية جموع المتظاهرين حيث سقط العشرات القتلى حتى ساعة اعداد هذا التقرير. والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال في كلمته صباح اليوم انه يحترم حق التظاهر. كما بينت المرجعية موقفها من التظاهرات اليوم في خطبة الجمعة عبر وكيلها احمد الصافي بوصف ان العديد من التظاهرات انجرت الى الاعمال التخريبة على حد تعبيرها، ولكنها لم تشر عن الاسباب التي ادت الى ذلك الانجرار. وفسر العديد خطبة المرجعية بأنها تأيد ضمنا ممارسات حكومة عبد المهدي في قمع المتظاهرين، بينما لم تدن الاعمال الاجرايمة التي تقوم بها المليشيات والقوات الامنية.

ومن جانب اخر تراجع التيار الصدري عن تنظيم تظاهراته اليوم بعد ان فشل اعلان الاضراب الذي وعد به مقتدى الصدر قبل يومين تضامنا مع المتظاهرين، وبدل من ذلك علق التيار الصدري عضويته في البرلمان حتى تقديم الحكومة برنامجا اصلاحيا كما اشار مقتدى الصدر في تغريدته.

وفي مدينة الناصرية تطلق قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي على المتظاهرين، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وتجدر الاشارة وحسب مصادر “الى الامام” وبالاتصال مع فرق تطوعية ان عدد القتلى بلغ يوم امس الخميس في صفوف المتظاهرين ١٥٠ قتيل فقط في مدينة بغداد وبعكس ما تروجها وسائل الاعلام الحكومية .