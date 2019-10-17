فنون العراق الجميلة، موسيقانا التقليدية في العراق !

* د. رضا العطار

الموسيقى التقليدية في العراق : لكل شعب موسيقاه واغانيه الفولكلورية التي تعبر عن طابعه الخاص وبيئته وتاريخه. وقد ظلت هذه الموسيقى والاغاني ترافق الشعب من جيل الى اخر في مناسبات افراحه واتراحه وطقوسه – وهذا ينسحب غلى اغلب الاقطار العربية الاخرى – تتمثل في الاغاني والالات الموسيقية والاوزان وما يخصها من تقاليد خاصة وعامة، تكونت عبر الاجيال والعصور. ولما كانت جغرافية العراق شأنها شأن جغرافية العديد من الاقطار العربية، تتكون من المدينة والقرية والريف والبادية لهذا نشأ للغناء التقليدي عندنا نوعان من الالحان : الريفية والبدوية. ولكلا النوعين عناصر جوهرية اثرت في عناصر النوع الاخر بحكم البيئة ودرجة الثقافة والمرحلة التاريخية التي ظهرت فيها. ولابد ان نذكر اهم الانواع الغنائية في الريف والبادية.

1 – اغاني الريف : الابوذية والعتابة والسويحلي والنايل واغاني الاعراس والمناسبات الدينية والدنيوية واثناء العمل واغاني الرقص وحركاته بانواعه واوزانه وادواته واغاني الاطفال الشعبية.

2 – اغاني البادية : الحداء والكصيد والهجينة ولعب واغاني الاطفال الشعبية.

ولما كانت المدينة هي مصدر التغير والتطور في حياة اي شعب فان موسيقى المدينة تكون هي المقصودة هنا لما لها من دور في عكس بعض ابعاد المتغيرات. وما الموسيقى الا انعكاس لواقع الشعب تتطور وتتواصل و تتاثر وتؤثر في غيرها من الصيغ والاشكال، وعلى هذا كان تواصل التأثر والتأثير في المنطقة عاملا في ظهور الصيغ المقامية والتقاسيم والبستات التي اصبحت عبر الاجيال جزءا من التراث النغمي الشعبي. ولقد انتشرت المقامات في العراق منذ مرحلة ظهورها. واصبحت مفرداتها والوانها الكثيرة تؤثر في مختلف طبقات المجتمع حتى باتت المقامات العراقية ذات قيمة اجتماعية بارزة في مجتمع المدينة. اضافة الى قيمتها الفنية العالية.

يشير الواقع في المدينة ان الاغاني والموسيقى بدورها تنقسم الى اتجاهين بارزين : الاتجاه الديني والاتجاه الدنيوي. وكلا الاتجاهين يؤثر الواحد في الاخر خاصة الاتجاه الديني فهو اقدم الاتجاهين بفعل التراث والتقاليد وما تفرزه من تراتيل والحان تؤثر في الانسان خلال اقامة الطقوس الدينية فتنتقل بعض مفردات التراث الديني الى المجتمع وتنتشر بين الناس وتؤثر في العاملين في نطاق موسيقى المدينة الذين يقتبسون من التراتيل والاوزان الدينية ما يخدم ممارساتهم في مختلف ضروب النغم – – – ولقد كان للتراتيل في الموالد النبوية والذكر الاسلامي وكذلك في المواكب الحسينية في كربلاء الاثر الكبير في اغناء الممارسات الغنائية للعديد من الملحنين العراقيين.

وعلى هذا كانت مظاهر العبادة من جهة ومجالس الادب والشعر من جهة ثانية مصدرا رئيسيا من مصادر نشوء وتطور الفنون وفي مقدمتها الاغاني ما لها من علاقة بالتراتيل التي كانت البداية الاولى لنشوء الاغنية في البلاد الاسلامية، والشعر الذي بقى ملازما له منذ العصر الجاهلي. وان الشعر ذاته كان ينشد انشادا. ثم تحول الانشاد الى ترتيل في العصر الاسلامي ثم اتسع عالم النغم، فظهرت للاغنية في العصر الاموي اتجاهات جديدة متاثرة بفنون الشعوب المجاورة حتى اذا كان العصر العباسي احتل الغناء مرتبة كبيرة في قصور ومحافل بغداد فظهر رجال معروفون في عالم الفن، الفوا الكتب القيمة ووضعوا الالحان التي تناسب قيمة الشعر الذي اعتمدت الاغنية عليه بدءا من الفنان العربي (سائب خاثر) المغني المعروف في العصر الاموي وحتى (ابراهيم الموصلي) و (اسحاق الموصلي)في العصر العباسي . و (زرياب) في العصر الاندلسي.

* مقتبس من كتاب حضارة العراق للباحث عادل الهاشمي.