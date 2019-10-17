قائد في البيشمركة: نأمل اتفاقا قريبا مع الجيش العراقي للانتشار المشترك بالمتنازع عليها

عبر قائد وحدات 80 في قوات البيشمركة نجاة علي يوم الاربعاء عن أمله بالتوصل الى اتفاق مع الجيش العراقي يفضي الى اعادة الانتشار المشترك مرة اخرى في المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال علي في كلمة له بمناسبة تخرج 800 عنصر من وحدات 80 في قوات البيشمركة من دورة تدريب في معسكر “سوارن” شمالي العاصمة اربيل “نأمل وفي الوقت القريب ان نتوصل الى اتفاق مع الجيش العراقي بشأن مسألة حفظ الامن في المناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للإقليم”، مضيفا ان “الحقائق اثبتت على ارض الواقع ان الجيش العراقي بدون بيشمركة كوردستان لا يستطيع حفظ الامن في تلك المناطق”.

واردف قائلا ان “الاحداث اثبتت ان تنظيم داعش والتنظيمات المماثلة له لا تشكل خطرا على اقليم كوردستان والمنطقة فقط بل على العالم بأسره لذا فنحن بحاجة الى استمرار التنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي”، داعيا التحالف الى مواصلة دعم ومساندة وتدريب قوات البيشمركة.