قادة قطاع النقل يجتمعون في قطر لمناقشة المتطلبات اللازمة خلال الفعاليات العالمية الكبرى

قطر، الدوحة، 17 أكتوبر، 2019: خلال اجتماع القادة والمتخصصين في قطاع النقل في قطر للاستعداد للفعاليات الرياضية الكبرى، أكد ممثل الشركة المتخصصة في مجال وضع النماذج العامة وإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، أن قطر تمتلك القدرة والإمكانات اللازمة لاستقبال مئات الآلاف من الزائرين القادمين إلى الدولة.

وصرح أندريا بيتي، مدير عام مجموعة “بي تي في” في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: “في عام 2018، سافر أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المدينة المضيفة موسكو لحضور كأس العالم لكرة القدم. ومع استعداد قطر لاستضافة نسخة عام 2022 من البطولة مع إقامة ملاعب جديدة ومرافق ضخمة للزائرين، فمن الضروري وجود بنية تحتية مناسبة لإدارة هذا العدد الكبير من الزائرين. ومع توقعات بحضور مئات الآلاف من الأشخاص إلى هذا الحدث الرياضي الضخم، فإن قطر قد اتخذت خطوات هائلة لضمان تحسين إدارة حركة المرور ووضع التصاميم اللازمة للأعداد الكبيرة وتوفير طرق المشاة. إن الدولة تستخدم أحدث التقنيات والبرامج لتوفير زيارة مميزة لضيوفها”.

وتنظم مجموعة “بي تي في” يوم التنقل في قطر اليوم بحضور القادة والمتخصصين في قطاع النقل بهدف مناقشة حلول البنية التحتية للتنقل في قطر بما في ذلك أنظمة النقل التي سيتم استخدامها خلال فترة تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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