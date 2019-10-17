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قانونية برلمان كوردستان تعيد مشروعين من أصل ثلاثة

اعلن برلمان كوردستان، الاربعاء، انه بهدف مناقشة ثلاثة مقترحات جديدة، عقدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان اجتماعا باشراف رئيس اللجنة بزار كوجر ونائب رئيس اللجنة ومقررها ومستشاريها.

واشار بيان للبرلمان الكوردستاني الى ان الاجتماع ناقش ثلاثة مقترحات وجهتها رئاسة البرلمان الى اللجنة، مشيرا الى انه وبعد التحاور بشأن جميع نقاط المقترحات الثلاثة تقرر درج مشروع واحد منها في برنامج عمل البرلمان في جلسته المقبلة من اجل اجراء القراءة الاولى له.

ونوه الى ان الاجتماع قرر اعادة المشروعين القانونيين الاخرين الى اصحابها من اجل اعادة النظر بشكل اكبر واستعلام موقف حكومة اقليم كوردستان بشأنهما.

ولم يعلن البيان عن ضمون مشاريع القوانين الثلاثة المشار اليها.

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