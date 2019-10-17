قانون حقوق وواجبات المرضى على طاولة لجنة ببرلمان كوردستان

اعلن برلمان كوردستان، الاربعاء، ان لجنة شؤون الصحة والبيئة البرلمانية عقدت اجتماعا اعتياديا باشراف رئيس اللجنة صباح محمود وحضور نائبه ومقرر اللجنة واعضائها ومستشاريها، بهدف اعداد الصياغة النهائية مشروع قانون حقوق المرضى وواجباتهم.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان الاجتماع عقد بهدف مناقشة القانون واعداد صيغته النهائية لتقديمه لرئاسة البرلمان، مضيفا انه بعد التحاور والتشاور واصلاح النواقص في المشروع تمت الموافقة عليه بالاغلبية وتقرر ارساله يوم غد الخميس 17 تشرين الاول الجاري لرئاسة البرلمان لاجراء القراءة الاولية له بأسرع وقت ممكن بعد ادراجه في برنامج عمل جلسات البرلمان.

واشار البيان الى انه جرى في نهاية الاجتماع قراءة جميع تلك الكتب والشكاوى والمطالب الموجهة الى اللجنة من قبل الجهات المعنية بهدف متابعتها ومعالجتها.