كشافة “أشد”: نرفض مهزلة إنعقاد جمعية الكشافة ونؤكد على اهمية وحدة الحركة الكشفية بعيداً عن الهيمنة والاحتكار

عقدت المفوضية العامة لكشافة “أشد” اجتماعها الشهري بمقرها الرئيسي في مخيم مارلياس في بيروت ، بحضور المفوض العام القائد عمر فاعور واعضاء المفوضية من مختلف المناطق والمخيمات.

وتوقفت المفوضية العامة خلال اجتماعها امام اصرار اللجنة التحضيرية لجمعية الكشافة الفلسطينية على عقد المؤتمر الانقسامي للجمعية في ظل غياب غالبية الجمعيات والمجموعات الكشفية الفلسطينية الفاعلة في لبنان، وهذا ما ظهر صباح اليوم بالمؤتمر الكشفي الحزبي الرابع، سواء لناحية اعضائه او الهيئة التي تم تعيينها و90% منها ينتمي للون سياسي وتنظيمي واحد.

واكدت مفوضية كشافة “أشد” ان موقفها الذي اتخذته بالأمس بمقاطعة المؤتمر كان جوهره رفض محاولة فرض لجنة مفوضية غالبيتها من جهة كشفية واحدة، الى جانب الملاحظات على عضوية المؤتمر لجهة فرض اسماء عديدة تحت عنوان “كفاءات كشفية” وادارتها والتحكم بها بالهيمنة والاحتكار بغالبية الاعضاء لجهة واحدة، وما سبق ذلك من الاستئثار في عضوية لجان المفوضيات في المناطق بما يضمن لهم الاكثرية العددية في المؤتمر.

وحينما رفضت كشافة “أشد” التي نسبت 13 مجموعة بقوام 900 كشفي الصيغة المجحفة التي طرحت عليها للجنة مفوضية لبنان، والتي تتنافى وتتناقض مع الواقع التمثيلي للمجموعات والتنسيبات، حاولوا الخداع بفرض استخدام لعبة الديمقراطية المزيفة والمرسومة على مقاسهم، لانهم يدركون هيمنتهم التسلطية المسبقة على المندوبين الاضافيين بعناوين الكفاءات الى جانب الخلل الذي مارسوه في عضوية لجان المفوضيات بالمناطق.

واكدت كشافة “أشد” رفضها القبول بسياسة فرض الامر الواقع والاستمرار بنهج الهيمنة والاحتكار الذي اكدت التجارب ضرره على مؤسساتنا ودورها وفعلها الوطني والاجتماعي والثقافي.

واعتبرت كشافة “أشد” ان كل النتائج الصادرة عن هذا المؤتمر الكشفي الحزبي غير نظامية وغير قانونية لان المؤتمر يفتقد للشرعية التمثيلية للمجموعات الكشفية الفلسطينية في لبنان، وهذا ما يؤكد ضرورة اعادة النظر والتحضير لعقد مؤتمر توحيدي للجمعية بديلاً عن التعنت والاصرار بالاستمرار بهذه السياسات الخاطئة.

وجددت كشافة “أشد” حرصها على المؤسسات الوطنية الفلسطينية باطار منظمة التحرير الفلسطينية ولا سيما منها جمعية الكشافة الفلسطينية وضرورة اعادة بنائها على اسس ديمقراطية واضحة تمكنها من توحيد الحركة الكشفية الفلسطينية ضمن اطار الجمعية والبيت الكشفي الوطني الجامع لمختلف المجموعات الفلسطينية في لبنان.

الاعلام المركزي