لجنة المسابقات الاسبانية تعلن موقفها من تأجيل مباراة الكلاسيكو

أكد تقرير إعلامي، اليوم الخميس، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفضت الطلب الخاص برابطة الليجا بشأن إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري المحلي.

وكانت رابطة الليجا قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب “كامب نو” إلى “سانتياجو برنابيو”، بسبب الاحتجاجات الحالية في إقليم كتالونيا.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإنه خلال الاجتماع الحالي للجنة المسابقات، تم رفض الاقتراح الخاص بنقل كلاسيكو الدور الأول إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني استقرت على تأجيل المباراة وإقامتها يوم 18 كانون الاول المقبل، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

فيما عد البرتغالي لويس فيجو، اللاعب السابق لريال مدريد وبرشلونة، إن “كرة القدم لا يجب أن تدخل في الصراعات السياسية”، في إشارة إلى الأزمة التي تحيط بمباراة الكلاسيكو المقبلة بين الفريقين بسبب الأوضاع المضطربة في إقليم كتالونيا.

وقال الدولي البرتغالي الأسبق “على العكس، كرة القدم يجب أن تكون سببًا في أن تجري الأمور بشكل قريب من قيم الرياضة”، مؤكداً أن “خوض اللقاء بدون جماهير سيكون مخزيا”.

وأوضح “يجب أن تُقرر الكيانات المتنافسة ما تراه الأفضل، في النهاية لا أعتقد أنه سيتم تغيير الموعد أو ملعب اللقاء. هناك الكثير من الكلام حول موقف لا زال أمامه أيام لنرى ما سيتم فيه”.

وشدد على أن “الشرطة والحكومة والأندية الرياضية ستعلم ما هو الأفضل، أنا فقط أدلي برأيي”، مضيفا “ما يريده اللاعبون هو اللعب وهم آمنون من الناحية الرياضية”.