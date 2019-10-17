لمتى يبقى (شيعة بالعراق) قشامر للايرانيين..(السونومي المليوني الايراني) للعراق (خطر كارثي)

بسم الله الرحمن الرحيم

(الايرانيين ياتون.. لان موائد الطعام ابلاش.. النقل ابلاش.. السكن شبه ابلاش).. ويضحكون على ذوقون شيعة العراق..والعراقي اروح لايران ولمدينة مشهد.. فيدفع دم قلبه.. على الفنادق والاقامة والشراء والطعام.. الخ..(ولا ننسى بوس القنادر ابلاش..وعراقيين يذلون انفسهم بتقبيل قنادر الايرانيين وتدليك ارجلهم).. ثم اليس السعودية يدخلها ملايين بالحج.. وبتاشيرات وبكل احترام..والناس تقيم بفنادق والسعودية بنفس الوقت تنظم الحج بكل دقة ونظام (ومحد مات جوع) ولا نجد سعوديين يقبلون قنادر حجاج ولا ولائم ابلاش.. ضحك على الذقون.. ايران تستقبل الزوار لمشهد وقم .. ولا يوجد بوس قنادر من قبل ايرانيين للغرباء.. ولا يوجد موائد ابلاش يضحك بها على ذقون الايرانيين.

ونسال.. (كم سوف ياتي للعراق لو كان الطعام والاقامة والدخول والنقل) مقابل (اموال).. كما يدخل (المسلمين لمكة) ؟ او كما يدخل العراقيين الشيعة لقم ومشهد في ايران.. هل سنرى ايرانيين اصلا بكربلاء والنجف الا ما ندر..

لمتى يبقى شريحة من (شيعة العراق) قشامر للايرانيين..كما كانوا (قشامر للمصريين) بزمن صدام..فصدام ارسل شباب العراق بمئات الاف للجبهات.. وعادوا بمئات الاف لمقابر النجف..وملايين المصريين السنة صهاينة العراق اعتاشوا على خيرات العراق واخذوا فرص العراقيين وحولوا عشرات المليارات لدولارات من العراق لمصر ما يستحقه شباب العراق..ولولا المصريين صهاينة العراق.. الذين احتلوا السوق الداخلية والشارع بالداخل العراقي.. لما استطاع صدام الاستمرار بحرب ايران.. ولما استطاع تسويق خيرة شباب العراق لجبهات الموت والسجون والاعدامات الجماعية.. لان المصريين كانوا ياخذون مواقعهم بكل قذارة.. الايرانيين يهددون التركيبة الديمغرافية قوميا بالعراق.. المصريين هددوا التركيبة المذهبية لارض العراق والقومية معا..

ونسال اليس (الشيعي يستطيع العيش بلا سني ولا كوردي) لو هي (اللواكة).. (سفكت دماء الشيعة)

فمسالة في غاية الدقة.. مرجعيتنا يجب ان تكون (الوطن – الدولة) وليس مرجع ايراني لو حاكم ايراني معمم.. او غير معممف..

اصبح عسكريا مرجعنا الايراني سليماني قائد الحرس الثوري الايراني

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ومرجعنا بالنجف (العربية الشيعية).. ايراني السستاني

.. ومرجعنا السياسي ايراني خامنئي.. وجعل

العراق جزء من ايران تحت شعار (الحسين يجمعنا)؟؟ باسم الحسين حتى الشرف الوطني انداس بالارجل.. و

اقتصادنا ايراني بالعراق

لا كرامة ولا هيبة ولا احترام لكل عراقي .. فالعراقي مجرد ادلك رجل الايراني ويبوسها بحجزة الزيارة الدينية

واعلام ايران تدخل للعراق رافعيها الايرانيين كانهم يجتاحون دولة اخرى.. او يدخلون ضيعة تابعة لهم

حسبي الله ونعم الوكيل على راس عملاء ايران الاراذل..

وهنا يجب تحميل (المحسوبين قادة لشيعة العراق).. المسؤولية الكاملة.. وليس (قادة الكورد والسنة)

فمظاهرات وسط وجنوب ومنها في بغداد.. ثورة الشيعة العرب المتظاهرين .. (فما دخل القادة الكورد والسنة العرب).. فلولا شيعة ماما طهران بالحكم (الدعوة والمجلس وبدر والعصائب و الكتائب والنجباء والصدريين.. الخ)..

هل كان للاكراد والسنة ان يسرقون وينهبون؟؟ واقصد قادتهم وليس شعوبهم المنكوبة بهم ايضا..

اني احاسب من انتخبت ليكون حماية لنا .. وليس سراق علينا..

من باع خور عبد الله.. اربع باعتراف عاليا نصيف (هادي العامري ايراني الهوى، هوشيار زيباري

القيادي لكوردستان المستقلة، جبار لعيبي ممثل نوري المالكي.. ، رافع العيساوي السني المعادي لكل العملية السياسية اصلا)..

فمن تريد ان احاسب الان هوشيار؟؟ لو رافع العيساوي؟؟

بالتاكيد احاسب المالكي والعامري ولعيبي.. لانهم محسوبين زورا شيعة.. اليس كذلك ؟ ما طيح حظ الشيعة العرب الا البقاء بكيان مسخ باسم العراق.. (فتم بيع اراضي الشيعة العرب بالبصرة (نصف شط العرب) بسبب صدام السني الذي اراد ان ينهي الثورة الكوردية بالتنازل للشاه الايراني.. فتنازل عن اراضي

الشيعة العرب بالبصرة).. ثم بعد عام 2003 تم الاجهاز على شط العرب ببيعها خور عبد الله للكويتيين.. بسبب (قيادي كوردي هوشيار زيباري.. وسني من الانبار العيساوي.. وايراني الهوى والولاء والانتماء هادي عامري.. وجبار لعيبي من جماعة المالكي حزب الدعوة الموالي لايران

ايضا).. لا حل الا ا قامة ثلاث اقاليم فدرالية

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وننبه (ازمتنا ليست الارهاب).. واعلموا .. (فتوى الكفائي.. لا قيمة لها لولا دماء الشيعة العرب)

ونسال من حمل الارهاب مسؤولية ما يجري بالعراق.. نقول.. لماذا تلقي اللوم على (الارهاب).. وهو بالطبع (ارهاب سني).. ولولا (القادة المحسوبين شيعيا) الذين ابقوا الشيعة العرب لحد اليوم بجحيم العراق الواحد مع كورد يريدون الاستقلال (بالعافية عليهم) والسنة العرب الذين جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة.. ثانيا: السعودية فيها 5 ملايين شيعي عربي يعيشون افضل من ما يعيشه الشيعة العرب بالعراق وايران..

رغم من يحكم السعودية (وهابية)..

ثم معسكر رفحاء استلم عشرات الاف اللاجئين من الشيعة العرب بالسعودية.. وذهب هؤلاء لكل دول العالم ولم تقتلهم السعودية.. ثم ان التبعية الايرانية اصولهم ايرانية.. فاين تريد صدام المقبور ان يسفرهم؟؟ للسعودية على شنو؟؟

ثالثا: تقول فتوى السستاني الايراني حررت 4 محافظات؟؟ عجيب.. هل قتل او جرح احد ابناء السستاني او هو نفسه؟؟ عزيزي من استشهد هم عشرات الاف الشيعة العراقيين بالقتال

ضد داعش.. ومن اموال الشيعة العرب ونفطهم.. والمحافظات التي هدمت بالقتال هي مدن عراقية وليس ايرانية

ومرجعكم الايراني السستاني هو من افتى بما صدر منه (لو قتل نص الشيعة لا تردوا.. وولو ابيدت محافظة شيعية فلا تردوا) اي لو ابيد الشيعة العرب ومحافظاتهم لا تردوا منذ عام 2003 لعام 2014.. وكأن من تقتلهم القاعدة كانوا جراد وليسوا

بشر..

ولكن لمجرد داعش هددت النجف وكربلاء حيث بيوت المراجع ونساءهم وابناءهم ودهاليزهم المالية المهولة.. (افتى السستاني بفتوى ما تسمى الكفائي) وسلم عشرات الاف الشيعة

لمليشيات ايران وقاسم سليماني.. بكل تامر على الشيعة العرب والعراق

.. رابعا:

تتهم السعودية بارسال الارهابيين للعراق بحجة من حكم بعد عام 2003 شيعة.. (اتقي الله.. واعلم ان الارهاب السني بضوء اخضر ايراني) فمن اين جاء الارهابيين من

كل دول العالم اليسوا من سوريا الاسد حليف ايران وبدعم نظام بشار الاسد للارهاب باعتراف المالكي الذي اتهم سوريا الاسد بدعم الارهاب..

خامسا: بخصوص المطالب .. يجب ان يعلم الجميع.. بان لا حل للشيعة بالعراق الا اقليم وسط وجنوب.. واما مطالب العبيد من

ماء و كهرباء وخدمات وفرص عمل.. فهذه نتائج فشل النظام السياسي ولا يمكن لنظام سياسي فاسد وفاشل ان يعطي شيء فيه خير للناس.. لانه اصلا قائم على سرقة ثروات الناس.

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واخير

يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،

ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع

المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم