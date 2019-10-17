مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، جدول صرف رواتب شهر تموز الماضي لموظفي جميع الوزارات.

ومن المقرر ان تتم عملية الصرف كالآتي:

الاحد 20/10

وزارة العدل

الثروات الطبيعية

وزارة الاوقاف

وزارة التعليم العالي

وزارة الداخلية

مديرية الجنسية العامة

قوات لواء النفط

قوات زيرفاني

الدفاع والطوارئ

مؤسسة الآسايش

الاثنين 21/10

وزارة البلديات

وزارة الكهرباء

وزارة النقل

وزارة التخطيط

وزارة الزراعة

ديوان الرقابة المالية

هيئة حقوق الانسان

المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

هيئة البيئة

هيئة النزاهة

مفوضية الانتخابات

مؤسسة الالغام

الثلاثاء 22/10

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الثقافة

وزارة الاعمار

رئاسة الاقليم

رئاسة البرلمان

رئاسة مجلس الوزراء

الاربعاء 23/10

المتقاعدين العسكريين

الخميس 24/10

المتقاعدين المدنيين