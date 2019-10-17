مصدر سعودي ينفي مسودتي الجزيرة والعربية حول حوار جدة ويكشف من يقف خلف تسريبها

الرياض / خاص

تحدث مصدر اعلامي سعودي عن وقوف سفير المملكة العربية السعودية محمد بن جابر خلف تسريب مسودة كاذبة زعمت قناتي الجزيرة القطرية والعربية السعودية انها مسودة حوار جدة .

وافاد المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان المسودة المنشورة بقناتي الجزيرة الاخوانية والعربية ليست مسودة حوار جدة وانما رؤية تقدم بها حزب الاصلاح ( اخوان اليمن ) عبر وفد ما تسمى ( الشرعية ) التي تحاور منذ شهر المجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر اضاف ان المسودة المنشورة في القناتين قدمتها الشرعية عبر السفير السعودي بن جابر وتم رفضها من اللجنة السعودية الاماراتية الخاصة بحوار جدة قبل ان يتم رفضها من قبل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع المصدر السعودي ان المسودة الحقيقية لحوار جدة لا تزال قيد المراجعة الاخيرة من حيث الصياغة القانونية وترتيب الفقرات التي تعد خارطة عمل جديدة . أما المسودة التي نشرتها القنوات تم رفضها وتقدم بها وفد الشرعية هي مسودة سلمها للوفد حزب الاصلاح وتم اعدادها باشراف السفير السعودي الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع اخوان اليمن .

وحاولت المسودة خلط الاوراق في إطار العراقيل التي وضعها اخوان اليمن امام حوار جدة ومحاولة لافشاله والنيل من سمعة سمو الامير خالد بن عبدالعزيز الذي يشرف على الحوار شخصياً .

وشكك المصدر السعودي في تصرفات سفير المملكة في اليمن بن جابر معتبراً ان تسريب مسودة كاذبة لا صلة لها بموضوع النقاش في حوار جدة يعطي اخوان اليمن مساحة للعمل ضد الحوار وافشاله وتنفيذ اجندات قطرية اخوانية تهدف الى اعادة الحرب الى جنوب اليمن واشعال المواجهات هناك في الوقت الذي تسعى قيادة المملكة والقيادة المشتركة للتحالف الى توحيد الصفوف لمواجهة مليشيا الحوثي في محافظات شمال اليمن .